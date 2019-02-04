П'яний водій збив поліцейського і ще двох людей

На Тернопільщині затримали нетверезого водія, який збив двох цивільних та правоохоронця.

Про це інформує 4 лютого відділ комунікації поліції Тернопільської області

Зазначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні з переломами та іншими ушкодженнями потрапили троє людей.

Серед потерпілих - двоє мешканців Почаєва та працівник групи реагування патрульної поліції, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Інцидент стався 3 лютого близько другої години ночі у місті Почаїв. Двох потерпілих, які їхали автомобілем Mitsubishi Outlander, кількома хвилинами до аварії зупинили поліцейські. Службовий транспорт правоохоронців стояв біля узбіччя з увімкнутими проблисковими маячками.

Автомобіль Volkswagen Golf виїхав на тротуар, збив їх, а після цього врізався в Mitsubishi.

За попередніми даними водій Volkswagen(а) був п'яним. В його крові виявили більше двох з половиною проміле алкоголю.

Чоловік заявив, що помітив поліцейське авто занадто пізно.

Слідство триває.