П'яний водій збив поліцейського і ще двох людей

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Понеділок, 4 лютого 2019, 14:01

На Тернопільщині затримали нетверезого водія, який збив двох цивільних та правоохоронця.

Про це інформує 4 лютого відділ комунікації поліції Тернопільської області

Зазначається, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні з переломами та іншими ушкодженнями потрапили троє людей.

 

Серед потерпілих - двоє мешканців Почаєва та працівник групи реагування патрульної поліції, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Інцидент стався 3 лютого близько другої години ночі у місті Почаїв. Двох потерпілих, які їхали автомобілем Mitsubishi Outlander, кількома хвилинами до аварії зупинили поліцейські. Службовий транспорт правоохоронців стояв біля узбіччя з увімкнутими проблисковими маячками.

Автомобіль Volkswagen Golf виїхав на тротуар, збив їх, а після цього врізався в Mitsubishi.

 

За попередніми даними водій Volkswagen(а) був п'яним. В його крові виявили більше двох з половиною проміле алкоголю.

Чоловік заявив, що помітив поліцейське авто занадто пізно.

 

Слідство триває.

Українська правда

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Теми: поліція


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