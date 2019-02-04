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В Австрії під час авіашоу розбився невеликий літак

Понеділок, 4 лютого 2019, 17:11

В Австрії поблизу Зальцбурга під час авіа шоу в озеро впав невеликий літак.

Про це повідомляє видання Kurier.

Інцидент стався в понеділок у другій половині дня в районі озера Вольфгангзее.

На відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, як літак наближається до озера, знижується, а потім торкається лівим крилом води.

Пілота вдалося врятувати – він відбувся незначними ушкодженнями.

Пізніше надзвичайні служби дістали з води і літак, який майже повністю занурився в озеро.

Витоку пального чи шкідливих речовин в озеро в результаті інциденту не було.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріяаварія
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