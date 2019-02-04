В Австрії під час авіашоу розбився невеликий літак
Понеділок, 4 лютого 2019, 17:11
В Австрії поблизу Зальцбурга під час авіа шоу в озеро впав невеликий літак.
Про це повідомляє видання Kurier.
Інцидент стався в понеділок у другій половині дня в районі озера Вольфгангзее.
На відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, як літак наближається до озера, знижується, а потім торкається лівим крилом води.
Пілота вдалося врятувати – він відбувся незначними ушкодженнями.
Пізніше надзвичайні служби дістали з води і літак, який майже повністю занурився в озеро.
Витоку пального чи шкідливих речовин в озеро в результаті інциденту не було.