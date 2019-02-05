На кладовищі знайшли тіло чоловіка, що підірвався на гранаті

На цвинтарі у селі Чернещина на Харківщині виявили тіло 43-річного місцевого жителя зі смертельними пораненнями, спричиненими в результаті вибуху гранати.

Про це інформує 5 лютого відділ комунікації поліції Харківської області.

Поліцейські вилучили з місця події металевий спусковий важіль до запалу "УЗРГМ" і частину корпусу гранати РГД-5.

Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з приміткою "самогубство".

Зазначається, що працівники поліції встановлюють усі обставини події.