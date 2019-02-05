Москву атакували телефонні мінери, нібито і з України теж

Москву накрила хвиля "телефонного мінування", з 10:30 ранку надійшло вже понад 200 анонімних дзвінків.

"За даними на 14:30 кількість дзвінків про мінування перевалило за 200", – повідомило "Интерфаксу" джерело, ознайомлене з ситуацією.

За словами джерела, погрози надходять і на електронні адреси московських підприємств, установ і організацій.

Джерело уточнило, що до 14:00 в російській столиці завершили перевірку близько 30 об'єктів, для чого евакуювали понад 20 тисяч людей, – вибухових пристроїв не виявили.

Співрозмовник російського агентства заявив, що сигнали про мінування об'єктів у Москві надходять із телефонів і IP-адрес іноземних держав, зокрема України.

"Всі організації отримали повідомлення на електронну пошту з IP-адрес іноземних держав, у тому числі з України", – сказало й ТАССу джерело у правоохоронних органах РФ.

У числі об'єктів, які отримали анонімні дзвінки: МГТУ им.Баумана, РДГУ, МДГУ, Інститут російської мови ім.Пушкіна, Московський університет цивільної авіації, Російський державний університет фізкультури, спорту і туризму, парк "Сокольники", басейн "Чайка", вежа "Місто столиць" у комплексі "Москва-Сіті", кілька московських шкіл, торгові центри "ЦУМ", "Інтер-Північ" та інші.

За даними ТАСС, у Москві "заміновано" понад 90 об'єктів, у Підмосков'ї – понад 40.

Серед них школи, вищі навчальні заклади, торгові центри, бізнес-центри, управи, офісні будівлі й лікарні, будівлі художньо-промислової академії ім. С. Г. Строганова і Російського державного аграрного університету ім. К. А. Тімірязєва.

У низці регіонів РФ уже другий тиждень поспіль з-за кордону електронною поштою надходять масові розсилки про загрози вибухів.