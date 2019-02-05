Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Москву атакували телефонні мінери, нібито і з України теж

Вівторок, 5 лютого 2019, 13:07

Москву накрила хвиля "телефонного мінування", з 10:30 ранку надійшло вже понад 200 анонімних дзвінків.

"За даними на 14:30 кількість дзвінків про мінування перевалило за 200", – повідомило "Интерфаксу" джерело, ознайомлене з ситуацією.

За словами джерела, погрози надходять і на електронні адреси московських підприємств, установ і організацій.

Джерело уточнило, що до 14:00 в російській столиці завершили перевірку близько 30 об'єктів, для чого евакуювали понад 20 тисяч людей, – вибухових пристроїв не виявили.

Співрозмовник російського агентства заявив, що сигнали про мінування об'єктів у Москві надходять із телефонів і IP-адрес іноземних держав, зокрема України.

"Всі організації отримали повідомлення на електронну пошту з IP-адрес іноземних держав, у тому числі з України", – сказало й ТАССу джерело у правоохоронних органах РФ.

У числі об'єктів, які отримали анонімні дзвінки: МГТУ им.Баумана, РДГУ, МДГУ, Інститут російської мови ім.Пушкіна, Московський університет цивільної авіації, Російський державний університет фізкультури, спорту і туризму, парк "Сокольники", басейн "Чайка", вежа "Місто столиць" у комплексі "Москва-Сіті", кілька московських шкіл, торгові центри "ЦУМ", "Інтер-Північ" та інші.

За даними ТАСС, у Москві "заміновано" понад 90 об'єктів, у Підмосков'ї – понад 40.

Серед них школи, вищі навчальні заклади, торгові центри, бізнес-центри, управи, офісні будівлі й лікарні, будівлі художньо-промислової академії ім. С. Г. Строганова і Російського державного аграрного університету ім. К. А. Тімірязєва.

У низці регіонів РФ уже другий тиждень поспіль з-за кордону електронною поштою надходять масові розсилки про загрози вибухів.

Теми: РосіяУкраїнатероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Росія
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: