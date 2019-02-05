Україна може втратити право проведення відбору на ЧС із футзалу – ЗМІ

Україна може втратити право приймати груповий етап відбору на чемпіонат світу з футзалу-2020.

Про це повідомляє 5 лютого видання Sport Arena.

Матчі основного раунду кваліфікації в Україні мають пройти в жовтні 2019 року. Водночас крім суперника, визначеного жеребкуванням – Словенії, до української групи потрапили Македонія та Косово.

Водночас Україна не визнає незалежності Косово і не впускає громадян цієї країни на свою територію.

Через невизнання Косова та відсутніть дипломатичних зв’язків в України вже були спортивні прецеденти, наприклад, у гандболі (в 2015 році жіночу косовську команду Приштина не пустили в Україну на матч кваліфікації Кубка ЄГФ, обидві гри відбулися в Косово), баскетболі (чоловіча збірна з баскетболу у відборі на Євробаскет-2017 провела домашній матч із косоварами у Вільнюсі) та футболі (обидва матчі відбору на ЧС-2018 українці з косоварами провели на нейтральному полі).

Sport Arena зазначає: якщо Асоціація футзалу України разом з ФФУ не знайде шляху виходу з ситуації, матчі групового етапу будуть перенесені в іншу країну.

В УЄФА на запит журналістів відповіли, що у них поки що немає жодної інформації стосовно можливої заборони збірній Косово в’їжджати на територію України.