Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна може втратити право проведення відбору на ЧС із футзалу – ЗМІ

Вівторок, 5 лютого 2019, 13:32

Україна може втратити право приймати груповий етап відбору на чемпіонат світу з футзалу-2020.

Про це повідомляє 5 лютого видання Sport Arena.

Матчі основного раунду кваліфікації в Україні мають пройти в жовтні 2019 року. Водночас крім суперника, визначеного жеребкуванням – Словенії, до української групи потрапили Македонія та Косово.

Водночас Україна не визнає незалежності Косово і не впускає громадян цієї країни на свою територію.

Через невизнання Косова та відсутніть дипломатичних зв’язків в України вже були спортивні прецеденти, наприклад, у гандболі (в 2015 році жіночу косовську команду Приштина не пустили в Україну на матч кваліфікації Кубка ЄГФ, обидві гри  відбулися в Косово), баскетболі (чоловіча збірна з баскетболу у відборі на Євробаскет-2017 провела домашній матч із косоварами у Вільнюсі) та футболі (обидва матчі відбору на ЧС-2018 українці з косоварами провели на нейтральному полі).

Sport Arena зазначає: якщо Асоціація футзалу України разом з ФФУ не знайде шляху виходу з ситуації, матчі групового етапу будуть перенесені в іншу країну.

В УЄФА на запит журналістів відповіли, що у них поки що немає жодної інформації стосовно можливої заборони збірній Косово в’їжджати на територію України.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортКосово
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
спорт
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: