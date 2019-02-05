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СБУ затримала стрілка-зенітника "ДНР"

Вівторок, 5 лютого 2019, 16:45

В Одесі співробітники Служби безпеки затримали стрілка-зенітника терористичної̈ організації̈ "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної̈ операції̈.

Про це 5 лютого повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники встановили, що у серпні 2015 року одесит приєднався до терористів.

Відзначається, що у травні 2016 року чоловік покинув лави незаконних збройних формувань та повернувся до Одеси.

За інформацією СБУ в цей час бойовик займався незаконним виготовленням зброї.

Наразі в межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (Створення терористичної групи чи терористичної організації) йому оголошено про підозру.

Суд уже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Повідомляється, що бойовик співпрацює зі слідством та надає свідчення щодо злочинів проросійських терористів на окупованій Донецькій області.

Українська правда

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Теми: СБУДонбасДНР
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