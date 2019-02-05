Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко заступився за Супрун: Пані Уляна є громадянкою України

Вівторок, 5 лютого 2019, 17:38
Порошенко заступився за Супрун: Пані Уляна є громадянкою України
5.ua

Президент Петро Порошенко нагадав, що дав Уляні Супрун громадянство України перед тим, як вона стала виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я.

Про це він заявив під час виступу на щорічному прийомі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.

"Я як президент коментувати рішення суду за законом не маю права", – зазначив Порошенко.

"Пані Супрун має повну підтримку президента України. Я дуже ціную, що ми разом із пані Супрун, із урядом і парламентом, зробили в напрямку медичної реформи. Я дуже ціную ту допомогу, яку я отримую в питаннях запровадження сільської медицини", – додав він.

Глава держави зазначив: "Значною мірою успіхи, коли Україна піднялася зі 153 місця у рейтингу doing business на 71-ше і ми точно продовжуємо рухатися далі – це досягнення нашої спільної команди. І я дуже ціную, що 10 сходинок, на які Україна піднялася у Transparency International, – це досягнення нашої спільної команди".

"Я пишаюся тим, що я започаткував судову реформу. перша інстанція ще не пореформована, але я не маю жодного сумніву, що пореформований Верховний Суд встановить істину" – сказав Порошенко.   

"Хочу наголосити і нагадати, що питання громадянства належить до виключної компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч із пані Уляною – і наголошую: пані Уляна є громадянкою України відповідно до указу, який підписав президент Петро Порошенко", – заявив він.

Нагадаємо:

  • У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів
  • 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
  • Опоненти дорікали їй американським громадянством попри (або через) реформи у сфері здоров'я – але сама Супрун запевняла, що отримала українське громадянство відповідно до законодавства України. МОЗ стояв на тому ж.
  • 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
  • У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
  • Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун, яка пройде 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва.

Олена Рощенко, УП
Теми: СупрунПорошенкосудМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Супрун
Голова Росспоживнагляду каже, що в Україні медреформа мала на меті приховати біолабораторії США
Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: