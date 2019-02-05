Порошенко заступився за Супрун: Пані Уляна є громадянкою України
Президент Петро Порошенко нагадав, що дав Уляні Супрун громадянство України перед тим, як вона стала виконувати обов’язки міністра охорони здоров'я.
Про це він заявив під час виступу на щорічному прийомі компаній-членів Американської торговельної палати в Україні.
"Я як президент коментувати рішення суду за законом не маю права", – зазначив Порошенко.
"Пані Супрун має повну підтримку президента України. Я дуже ціную, що ми разом із пані Супрун, із урядом і парламентом, зробили в напрямку медичної реформи. Я дуже ціную ту допомогу, яку я отримую в питаннях запровадження сільської медицини", – додав він.
Глава держави зазначив: "Значною мірою успіхи, коли Україна піднялася зі 153 місця у рейтингу doing business на 71-ше і ми точно продовжуємо рухатися далі – це досягнення нашої спільної команди. І я дуже ціную, що 10 сходинок, на які Україна піднялася у Transparency International, – це досягнення нашої спільної команди".
"Я пишаюся тим, що я започаткував судову реформу. перша інстанція ще не пореформована, але я не маю жодного сумніву, що пореформований Верховний Суд встановить істину" – сказав Порошенко.
"Хочу наголосити і нагадати, що питання громадянства належить до виключної компетенції президента України. Я нещодавно мав зустріч із пані Уляною – і наголошую: пані Уляна є громадянкою України відповідно до указу, який підписав президент Петро Порошенко", – заявив він.
Пані Супрун має повну підтримку Президента України. Ціную, що ми разом зробили для медичної реформи, в тому числі реформи сільської медицини. Громадянство це відповідальність Президента. - Петро Порошенко прокоментував рішення суду щодо міністра охорони здоров'я— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 5 февраля 2019 г.
Нагадаємо:
- У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів
- 27 липня 2016 року Кабінет міністрів України призначив Уляну Супрун виконувачем обов’язків міністра охорони здоров'я.
- Опоненти дорікали їй американським громадянством попри (або через) реформи у сфері здоров'я – але сама Супрун запевняла, що отримала українське громадянство відповідно до законодавства України. МОЗ стояв на тому ж.
- 5 січня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-"радикала" Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було громадянство США.
- У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через це, а члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та реформам.
- Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун, яка пройде 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва.
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