На навчаннях в Азовському морі відбили "атаку ворога"
Середа, 6 лютого 2019, 17:02
Українські військовослужбовці відпрацювали в Азовському морі навчальні маневри з відбиття ворожого нападу з моря.
Про це інформує у середу прес-служба Державної прикордонної служби.
За легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити та законні вимоги корабля Морської охорони та катерів ВМС ЗСУ, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості та намагалося наблизитися до берега для імовірної висадки диверсійної групи.
Зазначається, що в ході проведення навчальної операції кораблі Морської охорони, катери ВМС ЗСУ, за підтримки артилерії з берега та авіації зупинили судно-порушника та заблокували його у визначеному районі, не допустивши висадки диверсійних груп.