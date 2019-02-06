На навчаннях в Азовському морі відбили "атаку ворога"

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Середа, 6 лютого 2019, 18:02

Українські військовослужбовці відпрацювали в Азовському морі навчальні маневри з відбиття ворожого нападу з моря.

Про це інформує у середу прес-служба Державної прикордонної служби.

За легендою навчань, судно-порушник, ігноруючи запити та законні вимоги корабля Морської охорони та катерів ВМС ЗСУ, здійснювало небезпечні маневри на великій швидкості та намагалося наблизитися до берега для імовірної висадки диверсійної групи.

 
 

Зазначається, що в ході проведення навчальної операції кораблі Морської охорони, катери ВМС ЗСУ, за підтримки артилерії з берега та авіації зупинили судно-порушника та заблокували його у визначеному районі, не допустивши висадки диверсійних груп.

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Теми: Азовське море армія флот


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