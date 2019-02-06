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Харківська ДТП: для Зайцевої і Дронова просять по 10 років в'язниці

Середа, 6 лютого 2019, 19:18
Харківська ДТП: для Зайцевої і Дронова просять по 10 років в'язниці

Прокурор попросив суд засудити обвинувачених у вчиненні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років в'язниці з позбавленням водійських прав на 3 роки.

Відповідну вимогу прокурор оголосив під час засідання Київського районного суду Харкова, передає "Громадське".

Крім того, суд задовольнив клопотання прокуратури та залишив Зайцеву та Дронова під вартою ще на 60 діб до 4 квітня без можливості внесення застави.

Адвокати обох обвинувачених просили змінити запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслета, але суд відхилив це клопотання.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця клопотав про відвід судді Віктора Попраса, однак це клопотання відхилили.

Нагадуємо:

  • Увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб,ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.
  • За кермом Lexus перебувала 20-річна донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.
  • Один із свдків - лікар-нарколог Олена Федірко, яка обстежила водія автомобіля Lexus Зайцеву, на предмет наявності опіатів, зникла. Пізніше з'явилася інформація, що Федірко знаходиться на непідконтрольній Україні території. Про те, що нарколога таки розшукали стало відомо 22 січня.
  • У травні стало відомо, що повторна експертиза не виявила опіати у фігурантки ДТП Зайцевої.
  • У грудні суд отримав висновок Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, де вказано, що експерти знову не змогли визначити, чи була Зайцева під впливом опіатів у момент аварії.
  • Експертиза Дніпропетровського науково-дослідного інституту судово-медичних експертиз визначила, що автомобіль Зайцевої в середньому рухався зі швидкістю 106 км за годину
  • Зайцева і водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов знаходяться під арештом вже більше року.
  • 19 грудня суд продовжив їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави до 16 лютого 2019 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПХарківсуд
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