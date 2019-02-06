Харківська ДТП: для Зайцевої і Дронова просять по 10 років в'язниці

Прокурор попросив суд засудити обвинувачених у вчиненні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова до 10 років в'язниці з позбавленням водійських прав на 3 роки.

Відповідну вимогу прокурор оголосив під час засідання Київського районного суду Харкова, передає "Громадське".

Крім того, суд задовольнив клопотання прокуратури та залишив Зайцеву та Дронова під вартою ще на 60 діб до 4 квітня без можливості внесення застави.

Адвокати обох обвинувачених просили змінити запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслета, але суд відхилив це клопотання.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця клопотав про відвід судді Віктора Попраса, однак це клопотання відхилили.

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