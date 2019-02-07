Порошенко заручився підтримкою єпископів із США

Президент України прийняв єпископів Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату) – першоієрарха УПЦ в США митрополита Ієрапольського Антонія й керуючого західною єпархією УПЦ в США архієпископа Памфільського Даниїла.

Петро Порошенко на зустрічі подякував американцям українського походження за підтримку процесу надання автокефалії Православній церкві України, повідомляє прес-служба президента.

Він подякував особисто митрополиту Антонію та архієпископу Даниїлу, а також вселенському патріарху за зусилля в наданні томосу для України.

Порошенко прийняв єпископів Української православної церкви в США Фото Миколи Лазаренка, АП

"Життя продемонструвало, що це рішення потребувало великої віри в Господа нашого, великої любові до України і українського народу, яку продемонстрував Його Всесвятість. І ми можемо сказати про те, що це потребувало і високої мужності і сміливості, яку багато хто в Росії просто не очікував", – заявив Порошенко.

Митрополит Антоній зізнався: "Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться".

"Слава Богу, що Ви стояли і брали першість в цьому процесі від квітня минулого року, з візиту до Царгороду", – додав він.

За словами митрополита Ієрапольського, отримання томосу – "неймовірна і найважливіша подія в історії української нації".

"Здавалося, що це було неможливим. Ви говорили як величний лідер нації і увійшли в історію людства як людина, яка принесла Україні Томос. Ми чекали на таке лідерство дуже багато років, набагато більше ніж Ви", – цитує митрополита Антонія прес-служба глави держави.

За даними прес-служби Порошенка, митрополит Ієрапольський наголосив на важливості збереження стабільності в Україні: "Ми лише на початку дуже складного процесу. І якщо люди зможуть йти за Вами, за Вашими поглядами і Вашим терпінням, вони пройдуть цей складний процес".

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