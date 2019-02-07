Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко заручився підтримкою єпископів із США

Четвер, 7 лютого 2019, 08:13

Президент України прийняв єпископів Української православної церкви в США (Константинопольського патріархату) – першоієрарха УПЦ в США митрополита Ієрапольського Антонія й керуючого західною єпархією УПЦ в США архієпископа Памфільського Даниїла.

Петро Порошенко на зустрічі подякував американцям українського походження за підтримку процесу надання автокефалії Православній церкві України, повідомляє прес-служба президента.  

Він подякував особисто митрополиту Антонію та архієпископу Даниїлу, а також вселенському патріарху за зусилля в наданні томосу для України.

 

Порошенко прийняв єпископів Української православної церкви в США

Фото Миколи Лазаренка, АП

"Життя продемонструвало, що це рішення потребувало великої віри в Господа  нашого, великої любові до України і українського народу, яку продемонстрував Його Всесвятість. І ми можемо сказати про те, що це потребувало і високої мужності і сміливості, яку багато хто в Росії просто не очікував", – заявив Порошенко.

Митрополит Антоній зізнався: "Ми вірили, але не сподівалися, що це так скоро відбудеться".

"Слава Богу, що Ви стояли і брали першість в цьому процесі від квітня минулого року, з візиту до Царгороду", – додав він.

 

За словами митрополита Ієрапольського, отримання томосу – "неймовірна і найважливіша подія в історії української нації".

"Здавалося, що це було неможливим. Ви говорили як величний лідер нації і увійшли в історію людства як людина, яка принесла Україні Томос. Ми чекали на таке лідерство дуже багато років, набагато більше ніж Ви", – цитує митрополита Антонія прес-служба глави держави.

 

За даними прес-служби Порошенка, митрополит Ієрапольський наголосив на важливості збереження стабільності в Україні: "Ми лише на початку дуже складного процесу. І якщо люди зможуть йти за Вами, за Вашими поглядами і Вашим терпінням, вони пройдуть цей складний процес".

Нагадаємо:

  • 31 березня відбудуться чергові вибори президента – і Петро Порошенко балотується на другий президентський термін.
  • 6 січня Україна отримала від вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію нової Православної церкви України, в яку об’єдналися Українська автокефальна православна церква, Українська православна церква Київського патріархату та частина священників із Української православної церкви Московського патріархату.
  • Порошенко ініціював та всіляко підтримував створення єдиної помісної православної церкви в Україні, тож вважає це одним зі своїх здобутків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкоцеркварелігіятомосвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
Усі новини...
Реклама: