Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Дніпра "категорично проти" Січеславської області

Четвер, 7 лютого 2019, 15:39
Мер Дніпра категорично проти Січеславської області

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Про це він написав у Facebook.

"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців", - написав Філатов.

При цьому він зазначив, що впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.

Нагадаємо:

  • 7 лютого народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) на Січеславську.
  • За відповідне рішення віддали свої голоси 240 парламентарів.
  • Всього у Раді було два законопроекти 9310, ініційований президентом Петром Порошенком, щодо  перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську, а також проект закону №9310-1 щодо перейменування у Січеславську область, поданий рядом народних депутатів.
  • Проте голосів за законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську не набралося. За це проголосували всього 144 нардепи, із необхідних 226.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ФілатовДніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Філатов
У Дніпрі внаслідок обстрілу РФ загинули жінка і 3-річна дитина – мер
Відсторонення Атрошенка – це вибірковість і несправедливість – Філатов
Громадянством Корбана займався не Зеленський чи Єрмак – Філатов
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: