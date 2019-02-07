Мер Дніпра "категорично проти" Січеславської області

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Четвер, 7 лютого 2019, 16:39

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Про це він написав у Facebook.

"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців", - написав Філатов.

При цьому він зазначив, що впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.

Нагадаємо:

  • 7 лютого народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) на Січеславську.
  • За відповідне рішення віддали свої голоси 240 парламентарів.
  • Всього у Раді було два законопроекти 9310, ініційований президентом Петром Порошенком, щодо  перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську, а також проект закону №9310-1 щодо перейменування у Січеславську область, поданий рядом народних депутатів.
  • Проте голосів за законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську не набралося. За це проголосували всього 144 нардепи, із необхідних 226.

Українська правда

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Теми: Філатов Дніпропетровська область


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