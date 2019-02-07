Мер Дніпра "категорично проти" Січеславської області

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.

Про це він написав у Facebook.

"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців", - написав Філатов.

При цьому він зазначив, що впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.

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