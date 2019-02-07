Мер Дніпра "категорично проти" Січеславської області
Четвер, 7 лютого 2019, 15:39
Міський голова Дніпра Борис Філатов висловився проти перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.
Про це він написав у Facebook.
"Я категорично проти перейменування області штучно вигаданим словом. Це не парламент, а клуб політичних самогубців", - написав Філатов.
При цьому він зазначив, що впевнений у тому, що у парламентарів не вийде перейменувати область.
Нагадаємо:
- 7 лютого народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) на Січеславську.
- За відповідне рішення віддали свої голоси 240 парламентарів.
- Всього у Раді було два законопроекти 9310, ініційований президентом Петром Порошенком, щодо перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську, а також проект закону №9310-1 щодо перейменування у Січеславську область, поданий рядом народних депутатів.
- Проте голосів за законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську не набралося. За це проголосували всього 144 нардепи, із необхідних 226.
Українська правда