ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий, 2 поранених

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 2 рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, 2 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 9 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Водяне, з гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Павлопіль.

Двічі з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера - в районі міста Авдіївка", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції: тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Кримське, з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї - в районі Хутора Вільний, з гранатометів - в районі селища Зайцеве.

За даними розвідки, 8 лютого 6 окупантів знищено та 7 отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.