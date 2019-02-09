Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий, 2 поранених

Субота, 9 лютого 2019, 06:23
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий, 2 поранених

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 2 рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, 2 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 9 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Водяне, з гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Павлопіль. 

Двічі з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера - в районі міста Авдіївка", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції: тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Кримське, з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї - в районі Хутора Вільний, з гранатометів - в районі селища Зайцеве.

За даними розвідки, 8 лютого 6 окупантів знищено та 7 отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: