ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший, 2 раненых

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Суббота, 9 февраля 2019, 07:23

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 2 раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный погиб, 2 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь.

Дважды из автоматических гранатометов, стрелкового оружия, а также зафиксировано работу вражеского снайпера - в районе города Авдеевка", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный, из гранатометов - в районе поселка Зайцево.

По данным разведки, 8 февраля 6 оккупантов уничтожено и 7 получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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