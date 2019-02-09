Кличко обіцяє почати будівництво двох лікарень

Цього року столична влада розпочне будівництво двох лікарень: багатопрофільної лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої допомоги на правому березі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ", повідомляє прес-служба КМДА.

"Плануємо розпочати будівництво нової лікарні на Троєщині. Це великий район, де мешкає більше людей, ніж у деяких обласних центрах – понад 400 тисяч. І на Троєщині немає своєї лікарні – люди їздять в інші райони міста", – зазначив Кличко.

Також, за його словами, у 2019 році розпочнеться будівництво лікарні швидкої допомоги на правому березі.

"Ми також плануємо розпочати будівництво лікарні швидкої допомоги на правому березі, бо центр швидкої допомоги сьогодні знаходиться на лівому березі міста. Іноді час, аби врятувати людині життя, йде на хвилини. А пацієнтів везуть через усе місто до лікарні швидкої допомоги на лівий берег міста. Проблема лікарні швидкої допомоги в правобережній частині столиці назріла давно", – підкреслив мер.