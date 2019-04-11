Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе Зеленского уже предлагают дебаты с Порошенко по телемосту

Четверг, 11 апреля 2019, 12:04
В штабе Зеленского уже предлагают дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

"Мы идем на встречу. Если действительно так все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно будет совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире ", - сказал он.

На вопрос журналистов, почему не рассматривается возможность прийти в студию "Супильного", Баканов сказал следующее:

"Потому что, по нашему мнению, на стадионе более открыта атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на "Суспільном", там как-то странно оно пишется: дебаты в комнате. По нашему мнению, это какой-то просто пережиток советского прошлого. Нада становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадионе".

Читайте также Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов

Напомним:

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: