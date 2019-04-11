В штабе Зеленского уже предлагают дебаты с Порошенко по телемосту

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Четверг, 11 апреля 2019, 12:04

В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты мостом в прямом эфире.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

"Мы идем на встречу. Если действительно так все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно будет совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире ", - сказал он.

На вопрос журналистов, почему не рассматривается возможность прийти в студию "Супильного", Баканов сказал следующее:

"Потому что, по нашему мнению, на стадионе более открыта атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на "Суспільном", там как-то странно оно пишется: дебаты в комнате. По нашему мнению, это какой-то просто пережиток советского прошлого. Нада становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадионе".

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Напомним:

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".

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Темы: выборы президента 2019


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