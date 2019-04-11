В штабе Зеленского уже предлагают дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты мостом в прямом эфире.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сказал председатель штаба Зеленского Иван Баканов.

"Мы идем на встречу. Если действительно так все хотят с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно будет совместить картинки и подебатировать друг с другом в прямом эфире ", - сказал он.

На вопрос журналистов, почему не рассматривается возможность прийти в студию "Супильного", Баканов сказал следующее:

"Потому что, по нашему мнению, на стадионе более открыта атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на "Суспільном", там как-то странно оно пишется: дебаты в комнате. По нашему мнению, это какой-то просто пережиток советского прошлого. Нада становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадионе".

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Напомним: