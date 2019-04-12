Порошенко звільнив губернатора зі справи Гандзюк

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 11:58

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.

Про це йдеться в указі президента №141 від 12 квітня.

"Звільнити Гордєєва Андрія Анатолійовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

 
Андрій Гордєєв
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Наступним указом Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави Херсонської ОДА Дмитра Бутрія.

Гордєєва призначили на посаду 28 квітня 2016 року. До цього він був народним депутатом Верховної ради VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка".

Активісти почали вимагати його відставки після вбивста Катерини Гандзюк. Вони вважають, що Гордєєв причетний до злочину. 

Нагадаємо:

  • 6 квітня Гордєєв подав у відставку з займаної посади за власним бажанням, 10 квітня уряд погодив звільнення Гордєєва.
  • Тоді повідомлялось, що президент Петро Порошенко мав розмову з Гордєєвим, після чого той підписав заяву на звільнення, офіційно він буде звільнений з посади керівника ОДА через 7-8 днів.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду невідомий облив активістку Катерину Гандзюк кислотою. Вона потрапила до реанімаціъ з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після численних операцій.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Рищук 9 квітня написав заяву про відставку.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк Херсон влада Порошенко звільнення


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