Порошенко звільнив губернатора зі справи Гандзюк

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.

Про це йдеться в указі президента №141 від 12 квітня.

"Звільнити Гордєєва Андрія Анатолійовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Андрій Гордєєв FB

Наступним указом Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов’язків глави Херсонської ОДА Дмитра Бутрія.

Гордєєва призначили на посаду 28 квітня 2016 року. До цього він був народним депутатом Верховної ради VIII скликання від "Блоку Петра Порошенка".

Активісти почали вимагати його відставки після вбивста Катерини Гандзюк. Вони вважають, що Гордєєв причетний до злочину.

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