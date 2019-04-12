Порошенко уволил губернатора из дела Гандзюк

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Об этом говорится в указе президента №141 от 12 апреля.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

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Следующим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия.

Гордеева назначили на должность 28 апреля 2016 года. До этого он был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от "Блока Петра Порошенко".

Активисты потребовали его отставки после убийства Екатерины Гандзюк. Они считают, что Гордеев причастен к преступлению.

Напомним: