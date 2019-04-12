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Порошенко уволил губернатора из дела Гандзюк

Пятница, 12 апреля 2019, 11:58

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Об этом говорится в указе президента №141 от 12 апреля.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

 
Андрей Гордеев
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Следующим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия.

Гордеева назначили на должность 28 апреля 2016 года. До этого он был народным депутатом Верховной Рады VIII созыва от "Блока Петра Порошенко".

Активисты потребовали его отставки после убийства Екатерины Гандзюк. Они считают, что Гордеев причастен к преступлению.

Напомним:

  • 6 апреля Гордеев подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.
  • Тогда сообщалось, что президент Петр Порошенко разговаривал с Гордеевым, после чего тот подписал заявление на увольнение, официально он будет уволен от должности руководителя ОГА через 7-8 дней.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
  • Рищук 9 апреля написал заявление об отставке.
  • Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкХерсонвластьПорошенкоувольнение
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