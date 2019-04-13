Денісова поїхала до Москви на суд щодо українських моряків

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Субота, 13 квітня 2019, 23:19

Український омбудсмен Людмила Денісова виїхала до Москви, де візьме участь у судових засіданнях щодо продовження строків тримання під вартою 24 українських моряків.

Про це вона повідомила в суботу ввечері на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз виїжджаю потягом до Москви. Планую бути на судових засіданнях у Лефортовському суді щодо продовження строків тримання під вартою наших 24 військовополонених моряків", - написала Денісова.

Крім того, вона зазначила, що сподівається на зустріч з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з радником президента РФ, головою Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим.

"Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні", - додала омбудсмен.

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Нагадаємо:

  • 17 квітня у Москві відбудуться судові засідання, в ході яких буде розглянуто клопотання про продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав 24 полонених українських моряків політичними в'язнями. 

Українська правда

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Теми: омбудсмен Росія моряки полонені


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