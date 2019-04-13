Денісова поїхала до Москви на суд щодо українських моряків

Український омбудсмен Людмила Денісова виїхала до Москви, де візьме участь у судових засіданнях щодо продовження строків тримання під вартою 24 українських моряків.

Про це вона повідомила в суботу ввечері на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз виїжджаю потягом до Москви. Планую бути на судових засіданнях у Лефортовському суді щодо продовження строків тримання під вартою наших 24 військовополонених моряків", - написала Денісова.

Крім того, вона зазначила, що сподівається на зустріч з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з радником президента РФ, головою Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим.

"Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні", - додала омбудсмен.

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