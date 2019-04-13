Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова поїхала до Москви на суд щодо українських моряків

Субота, 13 квітня 2019, 23:19

Український омбудсмен Людмила Денісова виїхала до Москви, де візьме участь у судових засіданнях щодо продовження строків тримання під вартою 24 українських моряків.

Про це вона повідомила в суботу ввечері на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз виїжджаю потягом до Москви. Планую бути на судових засіданнях у Лефортовському суді щодо продовження строків тримання під вартою наших 24 військовополонених моряків", - написала Денісова.

Крім того, вона зазначила, що сподівається на зустріч з директором ФСБ Олександром Бортніковим та з радником президента РФ, головою Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства Михайлом Федотовим.

"Вчергове буду наполягати на тому, щоб мені все ж таки надали дозвіл на відвідання наших хлопців, які вже майже п’ять місяців перебувають у російському полоні", - додала омбудсмен.

Читайте також:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

Нагадаємо:

  • 17 квітня у Москві відбудуться судові засідання, в ході яких буде розглянуто клопотання про продовження строків тримання під вартою 24 військовополонених українських моряків.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
  • Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав 24 полонених українських моряків політичними в'язнями. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: омбудсменРосіяморякиполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
омбудсмен
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС
Останні новини
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
Усі новини...
Реклама: