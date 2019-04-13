Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова поехала в Москву на суд в отношении украинских моряков

Суббота, 13 апреля 2019, 23:19

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уехала в Москву, где примет участие в судебных заседаниях по продлению сроков содержания под стражей 24 украинских моряков.

Об этом она сообщила в субботу вечером на своей странице в Facebook.

"Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде относительно продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков", - написала Денисова.

Кроме того, она отметила, что надеется на встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

"В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену", - добавила омбудсмен.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 17 апреля в Москве состоятся судебные заседания, в ходе которых будет рассмотрено ходатайство о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 пленных украинских моряков политическими заключенными. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: омбудсменРосcияморякипленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
омбудсмен
Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: