Денисова поехала в Москву на суд в отношении украинских моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уехала в Москву, где примет участие в судебных заседаниях по продлению сроков содержания под стражей 24 украинских моряков.

Об этом она сообщила в субботу вечером на своей странице в Facebook.

"Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде относительно продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков", - написала Денисова.

Кроме того, она отметила, что надеется на встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

"В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену", - добавила омбудсмен.

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