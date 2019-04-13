Денисова поехала в Москву на суд в отношении украинских моряков

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Суббота, 13 апреля 2019, 23:19

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уехала в Москву, где примет участие в судебных заседаниях по продлению сроков содержания под стражей 24 украинских моряков.

Об этом она сообщила в субботу вечером на своей странице в Facebook.

"Сейчас выезжаю поездом в Москву. Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде относительно продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков", - написала Денисова.

Кроме того, она отметила, что надеется на встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

"В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену", - добавила омбудсмен.

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Напомним:

  • 17 апреля в Москве состоятся судебные заседания, в ходе которых будет рассмотрено ходатайство о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Российский правозащитный центр "Мемориал" признал 24 пленных украинских моряков политическими заключенными. 

Украинская правда

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Темы: омбудсмен Росcия моряки пленные


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