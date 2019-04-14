Білецький каже, що націоналістів на "Олімпійському" з Порошенком не буде
"Нацкорпус", "Нацдружини", полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані організації не братимуть участі в акціях під час заходів на НСК "Олімпійський" 14 квітня, де мають відбутися дебати за участі президента Петра Порошенка.
Про це заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький, повідомляється на сайті організації.
"За нашою інформацією, адміністрація президента та СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити Нацкорпус та Нацдружини. Заздалегідь заявляємо: ні Нацкорпус, ні Нацдружини, ні полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані з нами організації не будуть брати участі в акціях під час дебатів президента із самим собою", - заявив він.
Білецький додав, що учасники організацій "не мають наміру запитувати у Порошенка про його друзів Свинарчуків", однак не згортають акцій "з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь".
"Будемо вимагати притягнення до відповідальності не лише Свинарчуків, але й Порошенка за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів", - додав він.
Читайте також:
Полювання на президента. "Азов", Аваков і Порошенко
Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського
Чи вплинуть дебати Зеленського і Порошенка на результати другого туру президентських виборів
Батл між кандидатами. Всі деталі
Шоу проти бізнесу. Як Зеленський і Порошенко готуються до другого туру
Нагадаємо,
- Представники "Нацкорпусу" влаштовують акції з вимогою покарати причетних до розкрадань в "Укроборонпромі" після публікації у ЗМІ розслідування, в якому фігурує оточення президента, зокрема Олег і Ігор Гладковські (колишнє прізвище Свинарчук).
- 13 квітня в адміністрації президента офіційно анонсували його візит на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
- Також Порошенко заявив, що чекатиме на свого опонента для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Згодом представник НСТУ заявив, що телеміст можливий лише після дебатів на "Суспільному".
- Під час першого публічного розмови з Петром Порошенко в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку.