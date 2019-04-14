Білецький каже, що націоналістів на "Олімпійському" з Порошенком не буде

"Нацкорпус", "Нацдружини", полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані організації не братимуть участі в акціях під час заходів на НСК "Олімпійський" 14 квітня, де мають відбутися дебати за участі президента Петра Порошенка.

Про це заявив лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький, повідомляється на сайті організації.

"За нашою інформацією, адміністрація президента та СБУ з метою зриву виборів готують силові провокації, в яких мають намір звинуватити Нацкорпус та Нацдружини. Заздалегідь заявляємо: ні Нацкорпус, ні Нацдружини, ні полк "Азов" чи будь-які інші пов’язані з нами організації не будуть брати участі в акціях під час дебатів президента із самим собою", - заявив він.

Білецький додав, що учасники організацій "не мають наміру запитувати у Порошенка про його друзів Свинарчуків", однак не згортають акцій "з вимогою покарати осіб, які розкрадають оборонну галузь".

"Будемо вимагати притягнення до відповідальності не лише Свинарчуків, але й Порошенка за корупцію в армії вже у нової влади після президентських виборів", - додав він.

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