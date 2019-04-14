Белецкий говорит, что националистов на "Олимпийском" с Порошенко не будет

"Нацкорпус", "Нацдружины", полк "Азов" или другие связанные с ними организации не будут участвовать в акциях во время мероприятий на НСК "Олимпийский" 14 апреля, где должны состояться дебаты с участием президента Петра Порошенко.

Об этом заявил лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий, сообщается на сайте организации.

"По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Нацкорпус и Нацдружины. Заранее заявляем: ни Нацкорпус, ни Нацдружины, ни полк "Азов" или любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой", - заявил он.

Билецкий добавил, что участники организаций "не намерены спрашивать у Порошенко о его друзьях Свинарчуках", однако не сворачивают акций "с требованием наказать лиц, которые разворовывают оборонную отрасль".

"Будем требовать привлечения к ответственности не только Свинарчуков, но и Порошенко за коррупцию в армии уже у новой власти после президентских выборов", - добавил он.

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