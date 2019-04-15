Холодницький: По приїзду в Україну Крючкову оголосять підозру і нададуть охорону

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Понеділок, 15 квітня 2019, 15:21

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після того, як екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прибуде в Україну, йому нададуть охорону, оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Холодницький не уточнив, о котрій годині у понеділок має прибути Крючков, але зазначив, що САП і Національне антикорупційне бюро України зроблять всі необхідні процесуальні дії щодо екс-нардепа.

"В даний час його ще немає в Україні. Робляться всі заходи для забезпечення доставки підозрюваного", - сказав він

За його словами, було ухвалено рішення про забезпечення особистої безпеки Крючкова "у зв'язку з останніми заявами..., буде зроблено все, щоб він дав свідчення, які він має намір дати".

Холодницький додав, що Крючкову повідомлять про підозру у вчиненні злочину за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі по ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Також буде подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави", - повідомив керівник САП.

При цьому він не наголосив, що сума застави як альтернативи становитиме розмір збитку по скоєних злочинів.

Нагадаємо:

  • 11 квітня повідомлялося, що екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", призначена на 15 квітня.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
  • У травні 2017 року суд заочно заарештував  Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.
  • У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.
  • У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.
  • 28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
  • Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
  • У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

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Теми: Холодницький Антикорупційна прокуратура


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