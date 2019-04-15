Холодницький: По приїзду в Україну Крючкову оголосять підозру і нададуть охорону

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після того, як екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прибуде в Україну, йому нададуть охорону, оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Холодницький не уточнив, о котрій годині у понеділок має прибути Крючков, але зазначив, що САП і Національне антикорупційне бюро України зроблять всі необхідні процесуальні дії щодо екс-нардепа.

"В даний час його ще немає в Україні. Робляться всі заходи для забезпечення доставки підозрюваного", - сказав він

За його словами, було ухвалено рішення про забезпечення особистої безпеки Крючкова "у зв'язку з останніми заявами..., буде зроблено все, щоб він дав свідчення, які він має намір дати".

Холодницький додав, що Крючкову повідомлять про підозру у вчиненні злочину за низкою статей Кримінального кодексу, в тому числі по ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

"Також буде подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави", - повідомив керівник САП.

При цьому він не наголосив, що сума застави як альтернативи становитиме розмір збитку по скоєних злочинів.

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