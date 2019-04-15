Холодницкий: По приезду в Украину Крючкову объявят подозрение и предоставят охрану

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после того, как экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищениях в облэнерго, прибудет в Украину, ему предоставят охрану, объявят подозрение и изберут меру пресечения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Холодницкий не уточнил, во сколько в понедельник должен прибыть Крючков, но отметил, что САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины сделают все необходимые процессуальные действия в отношении экс-нардепа.

"В настоящее время его еще нет в Украине. Предпринимаются все меры для обеспечения доставки подозреваемого", - сказал он

По его словам, было принято решение об обеспечении личной безопасности Крючкова "в связи с последними заявлениями..., будет сделано все, чтобы он дал показания, которые он намерен дать".

Холодницкий добавил, что Крючкову сообщат о подозрении в совершении преступления по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Также будет подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога", - сообщил руководитель САП.

При этом он не отметил, что сумма залога как альтернативы составит размер ущерба от совершенных преступлений.

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