Холодницкий: По приезду в Украину Крючкову объявят подозрение и предоставят охрану
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после того, как экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищениях в облэнерго, прибудет в Украину, ему предоставят охрану, объявят подозрение и изберут меру пресечения.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что Холодницкий не уточнил, во сколько в понедельник должен прибыть Крючков, но отметил, что САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины сделают все необходимые процессуальные действия в отношении экс-нардепа.
"В настоящее время его еще нет в Украине. Предпринимаются все меры для обеспечения доставки подозреваемого", - сказал он
По его словам, было принято решение об обеспечении личной безопасности Крючкова "в связи с последними заявлениями..., будет сделано все, чтобы он дал показания, которые он намерен дать".
Холодницкий добавил, что Крючкову сообщат о подозрении в совершении преступления по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
"Также будет подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога", - сообщил руководитель САП.
При этом он не отметил, что сумма залога как альтернативы составит размер ущерба от совершенных преступлений.
Напомним:
- 11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.
- Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
- В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.
- В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.
- В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.
- В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.
- В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.
- 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
- У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".