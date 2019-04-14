У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня

Кандидат у президенти Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборні дебати 19 лютого на НСК "Олімпійський" о 19:00.

Про це заявив спікер штабу Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка - ІФ) 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів. Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він виконав те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", - сказав він.

Разумков зазначив, що мова йшла про те, щоб проводити дебати саме на стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але й бути присутнім на них.

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", - підкреслив він.

Спікер штабу також зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів у будівлі або в кімнаті на Суспільному телебаченні, як написано в постанові ЦВК України.

"Це вже адресація до постанови ЦВК, але, при всій повазі, закон стоїть вище такої постанови. У законі ніде не прописано, що дебати повинні відбуватися в студії "Суспільного" за такою-то адресою - це вільне трактування закону, як це часто буває у представників діючих політичних еліт. Коли вигідно - закон намагаються підлаштувати під свої потреби", - пояснив Разумков.

Разумков також заявив, що поки рано говорити про можливий розпуск Верховної Ради після обрання нового глави держави, і такі рішення повинні прийматися виключно за законом і в інтересах суспільства.

"Зеленський, коли стане президентом, буде дотримуватися букви закону. Не вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати, як сьогодні відбувається, а діяти за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент", - сказав він.

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