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У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня

Неділя, 14 квітня 2019, 17:39
У Зеленського наполягають на дебатах на стадіоні 19 квітня
Радіо Свобода

Кандидат у президенти Володимир Зеленський чекає чинного президента Петра Порошенка на передвиборні дебати 19 лютого на НСК "Олімпійський" о 19:00.

Про це заявив спікер штабу Зеленського з питань ходу виборчої кампанії Дмитро Разумков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича (Порошенка - ІФ) 19 квітня о 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально піти від цих дебатів. Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він виконав те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", - сказав він.

Разумков зазначив, що мова йшла про те, щоб проводити дебати саме на стадіоні, щоб громадяни України могли не тільки дивитися і слухати дебати по телевізору, але й бути присутнім на них.

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", - підкреслив він.

Спікер штабу також зазначив, що закон не передбачає проведення дебатів у будівлі або в кімнаті на Суспільному телебаченні, як написано в постанові ЦВК України.

"Це вже адресація до постанови ЦВК, але, при всій повазі, закон стоїть вище такої постанови. У законі ніде не прописано, що дебати повинні відбуватися в студії "Суспільного" за такою-то адресою - це вільне трактування закону, як це часто буває у представників діючих політичних еліт. Коли вигідно - закон намагаються підлаштувати під свої потреби", - пояснив Разумков.

Разумков також заявив, що поки рано говорити про можливий розпуск Верховної Ради після обрання нового глави держави, і такі рішення повинні прийматися виключно за законом і в інтересах суспільства.

"Зеленський, коли стане президентом, буде дотримуватися букви закону. Не вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати, як сьогодні відбувається, а діяти за законом. Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент", - сказав він.

Нагадаємо:

  • 14 квітня Порошенко прийшов на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський", але, оскільки Зеленського не було, влаштував прес-конференцію та виступив перед прихильниками.
  • Він також закликав Зеленського не боятися дебатів та запросив 15 квітня на ефір каналу ICTV.
  • Спочатку Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів. 
  • В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
  • Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів. 
  • Анісімов уточнив, що 19 квітня - "не офіційні дебати, а захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації". 

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийдебативибори президента 2019
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