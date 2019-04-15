На сайті президента з’явився указ про звільнення скандального Семочка
Понеділок, 15 квітня 2019, 22:31
На сайті Адміністрації президента опублікували указ про звільнення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Указ президента №143/2019 датується 12 квітням.
"Звільнити Семочка Сергія Олексійовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.
Водночас, станом на п’ятницю, 12 квітня, цього документу на сайті Адміністрації президента не було. Він з’явився у понеділок, 15 квітня.
Нагадаємо:
- 14 квітня президент Петро Порошенко заявив, що звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
- 6 квітня президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки.
- 7 квітня Семочка помітили в Адміністрації президента.
- Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
- Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
- На початку грудня контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство.
- НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення".
- Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
- Сам Семочко заявив що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.
Українська правда