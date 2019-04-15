На сайті президента з’явився указ про звільнення скандального Семочка

На сайті Адміністрації президента опублікували указ про звільнення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Указ президента №143/2019 датується 12 квітням.

"Звільнити Семочка Сергія Олексійовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у документі.

Водночас, станом на п’ятницю, 12 квітня, цього документу на сайті Адміністрації президента не було. Він з’явився у понеділок, 15 квітня.

Нагадаємо: