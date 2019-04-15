Слідство по Майдану: Порошенко не сказав, як оцінює роботу Луценка, і дорікнув Горбатюку

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Понеділок, 15 квітня 2019, 23:16

Президент Петро Порошенко каже, що незадоволений розслідуванням злочинів проти активістів Революції гідності.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я незадоволений роботою Департамента спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, який сконцентрував в себе всі справи і несе персональну відповідальність за якість розслідування", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що очільник департаменту Сергій Горбатюк "дуже  ефективно співпрацював з родинами Небесної сотні, з громадськими активістами".

"Але мені потрібно результат, щоб ті, хто переслідували (активістів – УП) опинилися у в’язницях", – наголосив президент.

Водночас, він не відповів на пряме запитання, чи задоволений роботою генерального прокурора Юрія Луценка, зокрема, щодо розслідувань вбивств і нападів на активісітів.

Порошенко нагадав, що "2-3 місяці тому у Верховну Раду було внесене подання на звільнення генпрокурора, яке набрало 20 голосів".

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Нагадаємо:

  • Раніше Луценко передав розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через неналежне розслідування.
  • У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.
  • У ході конфлікту між Луценком і Горбатюком останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази".
  • 1 лютого 2019 року в ефірі телеканалу "Прямий" генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані завершено.
  • Після цього начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву Луценка.
  • Він повідомив також, що наразі 33 людини, які проходять підозрюваними у справах Майдану, продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.

Соня Лукашова, для УП

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Теми: Майдан Порошенко Луценко активісти


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