Слідство по Майдану: Порошенко не сказав, як оцінює роботу Луценка, і дорікнув Горбатюку
Президент Петро Порошенко каже, що незадоволений розслідуванням злочинів проти активістів Революції гідності.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Я незадоволений роботою Департамента спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, який сконцентрував в себе всі справи і несе персональну відповідальність за якість розслідування", – заявив Порошенко.
Він зазначив, що очільник департаменту Сергій Горбатюк "дуже ефективно співпрацював з родинами Небесної сотні, з громадськими активістами".
"Але мені потрібно результат, щоб ті, хто переслідували (активістів – УП) опинилися у в’язницях", – наголосив президент.
Водночас, він не відповів на пряме запитання, чи задоволений роботою генерального прокурора Юрія Луценка, зокрема, щодо розслідувань вбивств і нападів на активісітів.
Порошенко нагадав, що "2-3 місяці тому у Верховну Раду було внесене подання на звільнення генпрокурора, яке набрало 20 голосів".
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Нагадаємо:
- Раніше Луценко передав розслідування "великої справи Януковича" від департаменту Горбатюка новоствореному департаменту ГПУ. Також він оголосив Горбатюку догану через неналежне розслідування.
- У свою чергу Горбатюк заперечив наявність підстав для такої догани, заявивши, що всі викладені у ній звинувачення не відповідають дійсності.
- У ході конфлікту між Луценком і Горбатюком останній заявляв, що не збирається виконувати "незаконні накази".
- 1 лютого 2019 року в ефірі телеканалу "Прямий" генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані завершено.
- Після цього начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву Луценка.
- Він повідомив також, що наразі 33 людини, які проходять підозрюваними у справах Майдану, продовжують обіймати посади в правоохоронних органах.
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