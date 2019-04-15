Слідство по Майдану: Порошенко не сказав, як оцінює роботу Луценка, і дорікнув Горбатюку

Президент Петро Порошенко каже, що незадоволений розслідуванням злочинів проти активістів Революції гідності.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я незадоволений роботою Департамента спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, який сконцентрував в себе всі справи і несе персональну відповідальність за якість розслідування", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що очільник департаменту Сергій Горбатюк "дуже ефективно співпрацював з родинами Небесної сотні, з громадськими активістами".

"Але мені потрібно результат, щоб ті, хто переслідували (активістів – УП) опинилися у в’язницях", – наголосив президент.

Водночас, він не відповів на пряме запитання, чи задоволений роботою генерального прокурора Юрія Луценка, зокрема, щодо розслідувань вбивств і нападів на активісітів.

Порошенко нагадав, що "2-3 місяці тому у Верховну Раду було внесене подання на звільнення генпрокурора, яке набрало 20 голосів".

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