Следствие по Майдану: Порошенко не сказал, как оценивает работу Луценко, и упрекнул Горбатюку

Президент Петр Порошенко говорит, что недоволен расследованием преступлений против активистов Революции достоинства.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я недоволен работой Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, который сконцентрировал в себе все дела и несет персональную ответственность за качество расследования", – заявил Порошенко.

Он отметил, что глава департамента Сергей Горбатюк "очень эффективно сотрудничал с семьями Небесной сотни, с общественными активистами".

"Но мне нужно результат, чтобы те, кто преследовали (активистов – УП) оказались в тюрьмах", – подчеркнул президент.

Вместе с тем он не ответил на прямой вопрос, доволен ли работой генерального прокурора Юрия Луценко, в частности, относительно расследований убийств и нападений на активиситив.

Порошенко напомнил, что "2-3 месяца назад в Верховную Раду было внесено представление на увольнение генпрокурора, набравшее 20 голосов".

Напомним: