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Следствие по Майдану: Порошенко не сказал, как оценивает работу Луценко, и упрекнул Горбатюку

Понедельник, 15 апреля 2019, 23:16

Президент Петр Порошенко говорит, что недоволен расследованием преступлений против активистов Революции достоинства.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я недоволен работой Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры, который сконцентрировал в себе все дела и несет персональную ответственность за качество расследования", – заявил Порошенко.

Он отметил, что глава департамента Сергей Горбатюк "очень эффективно сотрудничал с семьями Небесной сотни, с общественными активистами".

"Но мне нужно результат, чтобы те, кто преследовали (активистов – УП) оказались в тюрьмах", – подчеркнул президент.

Вместе с тем он не ответил на прямой вопрос, доволен ли работой генерального прокурора Юрия Луценко, в частности, относительно расследований убийств и нападений на активиситив.

Порошенко напомнил, что "2-3 месяца назад в Верховную Раду было внесено представление на увольнение генпрокурора, набравшее 20 голосов".

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Напомним:

  • Ранее Луценко передал расследование "большого дела Януковича" от департамента Горбатюка новому департаменту ГПУ. Также он объявил Горбатюку выговор за ненадлежащее расследование.

  • В свою очередь Горбатюк опроверг наличие оснований для такого выговора, заявив, что все изложенные в нем обвинения не соответствуют действительности.

  • В ходе конфликта между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком последний заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы".

  • 1 февраля 2019 года в эфире телеканала "Прямой" генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.
  • Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская возразили против этого заявления Луценко.
  • Он сообщил также, что сейчас 33 человека, которые проходят подозреваемыми по делам Майдана, продолжают занимать должности в правоохранительных органах.

Соня Лукашова, для УП
Темы: МайданПорошенкоЛуценкоактивисты
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