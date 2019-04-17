У Зеленського розповіли, скільки коштуватимуть дебати

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Середа, 17 квітня 2019, 09:31

Передвиборчі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.

Про це заявив спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

"Тобто це, грубо кажучи, 3-4 мільйони гривень (від кожного кандидата – ред.) на проведення цього заходу. Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці кошти", - сказав Разумков.

Він додав, що в першу чергу цих дебатів хочуть опоненти і кандидати в президенти, тому "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід".

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Нагадаємо:

  • Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, які пройдуть у другий тур виборів (відбудеться 21 квітня), взяти участь у дебатах.
  • Зеленський закликав Порошенка провести дебати на стадіоні"Олімпійський", той погодився.
  • В НСТУ заявили, що дебати мають проходити в студії НСТУ.
  • Пізніше Порошенко закликав Зеленського прийти на дебати на Олімпійський стадіон 14 квітня.
  • У штабі Володимира Зеленського пропонують проводити дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський" та профінансувати їх за рахунок виборчих фондів претендентів на посади глави держави.
  • Голова правління НСТУ Зураб Аласанія наполягає, що відповідно до закону офіційні дебати можуть бути лише в студії НСТУ.
  • В НСТУ порахували, що орієнтовна вартість дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком може становити 6 мільйонів гривень.
  • Адміністрація НСК "Олімпійський" наполягала, що вартість проведення дебатів на стадіоні наразі визначити неможливо.

  

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Теми: Зеленський дебати вибори президента 2019


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