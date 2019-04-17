У Зеленського розповіли, скільки коштуватимуть дебати

Передвиборчі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" коштуватимуть приблизно від 6 до 8 мільйонів гривень, ці витрати розділять порівну виборчі фонди кандидатів у президенти.

Про це заявив спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна".

"Тобто це, грубо кажучи, 3-4 мільйони гривень (від кожного кандидата – ред.) на проведення цього заходу. Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці кошти", - сказав Разумков.

Він додав, що в першу чергу цих дебатів хочуть опоненти і кандидати в президенти, тому "було б неправильно навантажувати державний бюджет витратами на цей захід".

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