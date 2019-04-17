У Зеленского рассказали, сколько будут стоить дебаты

Предвыборные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.

Об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"То есть это, грубо говоря, 3-4 миллиона гривен (от каждого кандидата – ред.) на проведение этого мероприятия. Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", - сказал Разумков.

Он добавил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет затратами на это мероприятие".

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Напомним: