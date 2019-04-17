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У Зеленского рассказали, сколько будут стоить дебаты

Среда, 17 апреля 2019, 09:31
У Зеленского рассказали, сколько будут стоить дебаты

Предвыборные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты.

Об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"То есть это, грубо говоря, 3-4 миллиона гривен (от каждого кандидата – ред.) на проведение этого мероприятия. Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти ресурсы", - сказал Разумков.

Он добавил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет затратами на это мероприятие". 

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Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
  • В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
  • Позже Порошенкопризвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответствии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
  • В НСТУ посчитали, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.
  • Администрация НСК "Олимпийский" настаивала, что стоимость проведения дебатов на стадионе пока определить невозможно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийдебатывыборы президента 2019
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