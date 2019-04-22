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Гонтарева про виклик ГПУ: Нехай прилітають до Лондона

Понеділок, 22 квітня 2019, 20:21
Гонтарева про виклик ГПУ: Нехай прилітають до Лондона
Укрінформ

Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала рішення суддів про неправомірність дій із націоналізації ПриватБанку і її виклик до Генпрокуратури для вручення підозри в рамках "справи Курченка" спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі.

Про це вона заявила у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Головна проблема нашої країни - це нереформованість судів і правоохоронних органів, і тепер все це може звести нанівець всі наші досягнення останніх років", - вважає вона.

За словами Гонтаревої, вона ніколи не бачила і не була знайома ні з колишнім президентом Віктором Януковичем, ні з колишнім главою НБУ і екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, ні з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком.

"І ніяким боком навіть поруч не проходила в угоді, за якою вони мені сфабрикували підозри", - наголосила вона.

Гонтарева зазначила, що наразі живе і працює в Лондоні і готова там зустрітися з прокуратурою і надати всі свідчення.

"Вони ж не раз літали до (екс-власника Приватбанку Ігоря) Коломойського до Швейцарії та (бізнесмена Дмитра) Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Хочу зауважити одне - те, що я головний ворог Коломойського, він не приховував у всіх публічних інтерв'ю. Так що це знає не лише він, а й увесь світ", - заявила екс-глава НБУ.

Нагадаємо:

  • ГПУ викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
  • 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
  • У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
  • В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
  • Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
  • Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
  • У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.
  • Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.
  • Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
  • У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГонтареваГенпрокуратура
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