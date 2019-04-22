Гонтарева о вызове ГПУ: Пусть прилетают в Лондон

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала решение судей о неправомерности действий по национализации ПриватБанка и ее вызов в Генпрокуратуру для вручения подозрения в рамках "дела Курченко" попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе.

Об этом она заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Главная проблема нашей страны - это нереформированность судов и правоохранительных органов, и теперь все это может свести на нет все наши достижения последних лет", - считает она.

По словам Гонтаревой, она никогда не видела и не была знакома ни с бывшим президентом Виктором Януковичем, ни с бывшим главой НБУ и экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, ни с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

"И никаким боком даже рядом не проходила в соглашении, по которому они мне сфабриковали подозрения", - подчеркнула она.

Гонтарева отметила, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и предоставить все показания.

"Они не раз летали к (экс-владельцу Приватбанка Игорю) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию) Фирташу в Австрию, и пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, но и весь мир", - заявила экс-глава НБУ.

Напомним: