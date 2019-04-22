Гонтарева о вызове ГПУ: Пусть прилетают в Лондон

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Понедельник, 22 апреля 2019, 20:21
Укринформ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала решение судей о неправомерности действий по национализации ПриватБанка и ее вызов в Генпрокуратуру для вручения подозрения в рамках "дела Курченко" попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе.

Об этом она заявила в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Главная проблема нашей страны - это нереформированность судов и правоохранительных органов, и теперь все это может свести на нет все наши достижения последних лет", - считает она.

По словам Гонтаревой, она никогда не видела и не была знакома ни с бывшим президентом Виктором Януковичем, ни с бывшим главой НБУ и экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, ни с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

"И никаким боком даже рядом не проходила в соглашении, по которому они мне сфабриковали подозрения", - подчеркнула она.

Гонтарева отметила, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и предоставить все показания.

"Они не раз летали к (экс-владельцу Приватбанка Игорю) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию) Фирташу в Австрию, и пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, но и весь мир", - заявила экс-глава НБУ.

Напомним:

  • ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
  • В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
  • В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
  • В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
  • Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
  • Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
  • Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
  • В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.

Темы: Гонтарева Генпрокуратура
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