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У Зеленського кажуть про численні фейк-сторінки у мережі і нагадують про справжні

Вівторок, 23 квітня 2019, 12:59

Команда Володимира Зеленського стверджує, що у соціальних мережах створюють фейкові сторінки для дискредитації кандидата у президенти.

Про це йдеться у прес-релізі штабу.

У Зеленського кажуть, що до таких фальшивих відносить і профіль у Facebook, в якому раніше з’явилось опитування щодо дострокового розпуску Верховної ради.

"На сьогоднішній день у соціальних мережах створено безліч сторінок нібито "Володимира Зеленського". Частина з них створена прихильниками – за що їм безмежна подяка… Але найбільша частина фейкових сторінок створена з метою дискредитації Володимира Зеленського і його команди", – йдеться у прес-релізі.

Серед інших підроблених сторінок штаб також згадав  "твіттер з підписками на Кремль і Мєдвєдєва (прем'єра Росії Дмитра Мєдвєдєва – УП)".

У Зеленського нагадують, що офіційна інформація "про діяльність новообраного президента та представників його команди" публікується на сайті, Facebook-сторінках команди та самого кандидата, мікроблозі у Twitter, сторінці в Instagram, відеохостингу YouTube, месенджерах Telegram і Viber.

Нагадаємо:

  • Напередодні у соцмережі Facebook на сторінці "Володимир Зеленський – слуга народу" з'явилося опитування щодо дострокового розпуску Верховної ради.
  • Однак у команді Зеленського заявила, що ця сторінка жодного стосунку до них не має.
  • Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • Спікер Верховної Ради Андрій Парубій говорив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Українська правда

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Теми: Зеленськийвибори президента 2019соцмережі
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