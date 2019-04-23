У Зеленського кажуть про численні фейк-сторінки у мережі і нагадують про справжні

Команда Володимира Зеленського стверджує, що у соціальних мережах створюють фейкові сторінки для дискредитації кандидата у президенти.

Про це йдеться у прес-релізі штабу.

У Зеленського кажуть, що до таких фальшивих відносить і профіль у Facebook, в якому раніше з’явилось опитування щодо дострокового розпуску Верховної ради.

"На сьогоднішній день у соціальних мережах створено безліч сторінок нібито "Володимира Зеленського". Частина з них створена прихильниками – за що їм безмежна подяка… Але найбільша частина фейкових сторінок створена з метою дискредитації Володимира Зеленського і його команди", – йдеться у прес-релізі.

Серед інших підроблених сторінок штаб також згадав "твіттер з підписками на Кремль і Мєдвєдєва (прем'єра Росії Дмитра Мєдвєдєва – УП)".

У Зеленського нагадують, що офіційна інформація "про діяльність новообраного президента та представників його команди" публікується на сайті, Facebook-сторінках команди та самого кандидата, мікроблозі у Twitter, сторінці в Instagram, відеохостингу YouTube, месенджерах Telegram і Viber.

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