У Зеленского говорят о многочисленных фейк-страницах в сети и напоминают о настоящих

Команда Владимира Зеленского утверждает, что в социальных сетях создают фейковые страницы для дискредитации кандидата в президенты.

Об этом говорится в пресс-релизе штаба.

У Зеленского говорят, что к таким фальшивых относят и профиль в Facebook, в котором ранее появилось опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"На сегодняшний день в социальных сетях создано множество страниц якобы "Владимира Зеленского". Часть из них создана сторонниками – за что им безграничная благодарность... Но большая часть фейковых страниц создана с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды", – говорится в пресс-релизе.

Среди других поддельных страниц штаб также упомянул "твиттер с подписками на Кремль и Медведева (премьера России Дмитрия Медведева – УП)".

У Зеленского напоминают, что официальная информация "о деятельности новоизбранного президента и представителей его команды" публикуется на сайте, Facebook-страницах команды и самого кандидата, микроблоге в Twitter, странице в Instagram, видеохостинге YouTube, мессенджерах Telegram и Viber.

Напомним: