У Зеленского говорят о многочисленных фейк-страницах в сети и напоминают о настоящих

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Вторник, 23 апреля 2019, 12:59

Команда Владимира Зеленского утверждает, что в социальных сетях создают фейковые страницы для дискредитации кандидата в президенты.

Об этом говорится в пресс-релизе штаба.

У Зеленского говорят, что к таким фальшивых относят и профиль в Facebook, в котором ранее появилось опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"На сегодняшний день в социальных сетях создано множество страниц якобы "Владимира Зеленского". Часть из них создана сторонниками – за что им безграничная благодарность... Но большая часть фейковых страниц создана с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды", – говорится в пресс-релизе.

Среди других поддельных страниц штаб также упомянул "твиттер с подписками на Кремль и Медведева (премьера России Дмитрия Медведева – УП)".

У Зеленского напоминают, что официальная информация "о деятельности новоизбранного президента и представителей его команды" публикуется на сайте, Facebook-страницах команды и самого кандидата, микроблоге в Twitter, странице в Instagram, видеохостинге YouTube, мессенджерах Telegram и Viber.

Напомним:

  • Накануне в соцсети Facebook на странице "Владимир Зеленский – слуга народа" появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.
  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Украинская правда

Темы: Зеленский выборы президента 2019 соцсети
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