Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского говорят о многочисленных фейк-страницах в сети и напоминают о настоящих

Вторник, 23 апреля 2019, 12:59

Команда Владимира Зеленского утверждает, что в социальных сетях создают фейковые страницы для дискредитации кандидата в президенты.

Об этом говорится в пресс-релизе штаба.

У Зеленского говорят, что к таким фальшивых относят и профиль в Facebook, в котором ранее появилось опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.

"На сегодняшний день в социальных сетях создано множество страниц якобы "Владимира Зеленского". Часть из них создана сторонниками – за что им безграничная благодарность... Но большая часть фейковых страниц создана с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды", – говорится в пресс-релизе.

Среди других поддельных страниц штаб также упомянул "твиттер с подписками на Кремль и Медведева (премьера России Дмитрия Медведева – УП)".

У Зеленского напоминают, что официальная информация "о деятельности новоизбранного президента и представителей его команды" публикуется на сайте, Facebook-страницах команды и самого кандидата, микроблоге в Twitter, странице в Instagram, видеохостинге YouTube, мессенджерах Telegram и Viber.

Напомним:

  • Накануне в соцсети Facebook на странице "Владимир Зеленский – слуга народа" появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.
  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвыборы президента 2019соцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский о последних убийственных действиях России: Будет ответ
Результаты проверки военкоматов должны быть до конца месяца – Зеленский
"Зерновой коридор" и вагнеровцы: Зеленский провел Ставку
Последние новости
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
Все новости...
Реклама: