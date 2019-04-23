У Зеленского говорят о многочисленных фейк-страницах в сети и напоминают о настоящих
Команда Владимира Зеленского утверждает, что в социальных сетях создают фейковые страницы для дискредитации кандидата в президенты.
Об этом говорится в пресс-релизе штаба.
У Зеленского говорят, что к таким фальшивых относят и профиль в Facebook, в котором ранее появилось опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.
"На сегодняшний день в социальных сетях создано множество страниц якобы "Владимира Зеленского". Часть из них создана сторонниками – за что им безграничная благодарность... Но большая часть фейковых страниц создана с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды", – говорится в пресс-релизе.
Среди других поддельных страниц штаб также упомянул "твиттер с подписками на Кремль и Медведева (премьера России Дмитрия Медведева – УП)".
У Зеленского напоминают, что официальная информация "о деятельности новоизбранного президента и представителей его команды" публикуется на сайте, Facebook-страницах команды и самого кандидата, микроблоге в Twitter, странице в Instagram, видеохостинге YouTube, мессенджерах Telegram и Viber.
Напомним:
- Накануне в соцсети Facebook на странице "Владимир Зеленский – слуга народа" появился опрос о досрочном роспуске Верховной Рады.
- Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
- Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 25.5%.
- Президент Петр Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту Владимиру Зеленскому.
- Позже Порошенко поздравил своего оппонента шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах.