Порошенко збирає своїх нардепів говорити, як жити далі
Вівторок, 23 квітня 2019, 14:16
Чинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".
Про це "Українській правді" повідомили джерела.
"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради", – сказав співрозмовник УП.
За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.
Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Згідно з даними екзит-полу, за шоумена Володимира Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 25.5%.
- Чинний президент вже привітав свого опонента з перемогою на виборах.
- Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту.
- 22 квітня біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, які подякували йому за роботу. Порошенко зазначив, що його команда обов’язково піде на парламентські вибори.
Роман Кравець, УП