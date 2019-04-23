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Порошенко збирає своїх нардепів говорити, як жити далі

Вівторок, 23 квітня 2019, 14:16
Порошенко збирає своїх нардепів говорити, як жити далі

Чинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".

Про це "Українській правді" повідомили джерела.

"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради", – сказав співрозмовник УП.

За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за шоумена Володимира Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 25.5%.
  • Чинний президент вже привітав свого опонента з перемогою на виборах.
  • Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту.
  • 22 квітня біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, які подякували йому за роботу. Порошенко зазначив, що його команда обов’язково піде на парламентські вибори.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоБПП
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