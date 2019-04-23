Порошенко збирає своїх нардепів говорити, як жити далі

Чинний президент Петро Порошенко у вівторок зустрінеться з народними депутатами фракції БПП "Солідарність".

Про це "Українській правді" повідомили джерела.

"Зустріч в офісі на Лаврській після засідання Верховної Ради", – сказав співрозмовник УП.

За словами співрозмовників, президент хоче зустрітися зі своїми депутатами після виборів. Він хоче почути думки депутатів щодо президентської кампанії і подальшого майбутнього партії.

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