Порошенко придет к своим нардепам говорить, как жить дальше

Действующий президент Петр Порошенко во вторник встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность".

Об этом "Украинской правде" сообщили источники.

"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.

По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.