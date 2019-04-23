Порошенко придет к своим нардепам говорить, как жить дальше
Вторник, 23 апреля 2019, 14:16
Действующий президент Петр Порошенко во вторник встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность".
Об этом "Украинской правде" сообщили источники.
"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.
По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.
Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно данным экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25.5%.
- Президент уже поздравил своего оппонента с победой на выборах.
- Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту
- 22 апреля возле Администрации президента собрались сторонники Порошенко, которые поблагодарили его за работу. Порошенко отметил, что его команда обязательно пойдет на парламентские выборы.
Роман Кравец, УП