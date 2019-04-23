Порошенко придет к своим нардепам говорить, как жить дальше
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Вторник, 23 апреля 2019, 14:16
Действующий президент Петр Порошенко во вторник встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность".
Об этом "Украинской правде" сообщили источники.
"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.
По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.
Роман Кравец, УП
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