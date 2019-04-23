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Порошенко придет к своим нардепам говорить, как жить дальше

Вторник, 23 апреля 2019, 14:16
Порошенко придет к своим нардепам говорить, как жить дальше

Действующий президент Петр Порошенко во вторник встретится с народными депутатами фракции БПП "Солидарность".

Об этом "Украинской правде" сообщили источники.

"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.

По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно данным экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 73% опрошенных украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25.5%.
  • Президент уже поздравил своего оппонента с победой на выборах.
  • Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту
  • 22 апреля возле Администрации президента собрались сторонники Порошенко, которые поблагодарили его за работу. Порошенко отметил, что его команда обязательно пойдет на парламентские выборы.

Роман Кравец, УП

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Темы: ПорошенкоБПП
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