Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

БПП проведе з’їзд партії після інавгурації нового президента

Вівторок, 23 квітня 2019, 22:08

"Блок Петра Порошенка" проведе з’їзд партії після інавгурації нового президента.

Про це повідомив глава фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов після зустрічі членів фракції з президентом, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з'їзд партії відбудеться після інавгурації нового президента України, яка повинна відбутися не пізніше 3 червня.

Також Герасимов розповів, що Петро Порошенко, завершуючи свою каденцію президента, на зустрічі із парламентською фракцією БПП заявив про намір брати участь у парламентських виборах восени 2019 року і необхідності формування партійних списків через праймеріз.

"Була озвучена позиція, що тепер під час вступу до команди проводитиметься праймеріз серед тих, хто захоче стати її членами", - пояснив Герасимов.

На уточнювальне запитання журналістів, кого з нинішніх членів партії не буде в новій команді, глава фракції БПП відповів:

"Тих, хто не пройде праймеріз".

Він додав, що за результатами президентських виборів будуть зроблені відповідні висновки і в партійній структурі відбудуться кадрові зміни.

"Звичайно, будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі, перш за все, партійну структуру", - сказав він.

"Ми чітко розуміємо, що одна з головних помилок - в інформаційній стратегії, тому що ми не змогли донести до людей всю значимість тих досягнень, які були отримані Україною як державою протягом цих п'яти років", - зазначив Герасимов.

Також він додав, що фракція БПП ще раз збереться на засідання поточного тижня, щоб обговорити законопроект, що пропонує процедуру імпічменту президента.

Нагадаємо:

  • 23 квітня чинний президент Петро Порошенко проводив закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
  • Чинний президент вже привітав свого опонента з перемогою на виборах.
  • Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту.
  • 22 квітня біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, які подякували йому за роботу. Порошенко зазначив, що його команда обов’язково піде на парламентські вибори.

"Українська правда" в Threads

Теми: БПППорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: