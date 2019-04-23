БПП проведе з’їзд партії після інавгурації нового президента

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Вівторок, 23 квітня 2019, 22:08

"Блок Петра Порошенка" проведе з’їзд партії після інавгурації нового президента.

Про це повідомив глава фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов після зустрічі членів фракції з президентом, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з'їзд партії відбудеться після інавгурації нового президента України, яка повинна відбутися не пізніше 3 червня.

Також Герасимов розповів, що Петро Порошенко, завершуючи свою каденцію президента, на зустрічі із парламентською фракцією БПП заявив про намір брати участь у парламентських виборах восени 2019 року і необхідності формування партійних списків через праймеріз.

"Була озвучена позиція, що тепер під час вступу до команди проводитиметься праймеріз серед тих, хто захоче стати її членами", - пояснив Герасимов.

На уточнювальне запитання журналістів, кого з нинішніх членів партії не буде в новій команді, глава фракції БПП відповів:

"Тих, хто не пройде праймеріз".

Він додав, що за результатами президентських виборів будуть зроблені відповідні висновки і в партійній структурі відбудуться кадрові зміни.

"Звичайно, будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі, перш за все, партійну структуру", - сказав він.

"Ми чітко розуміємо, що одна з головних помилок - в інформаційній стратегії, тому що ми не змогли донести до людей всю значимість тих досягнень, які були отримані Україною як державою протягом цих п'яти років", - зазначив Герасимов.

Також він додав, що фракція БПП ще раз збереться на засідання поточного тижня, щоб обговорити законопроект, що пропонує процедуру імпічменту президента.

Нагадаємо:

  • 23 квітня чинний президент Петро Порошенко проводив закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
  • Чинний президент вже привітав свого опонента з перемогою на виборах.
  • Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту.
  • 22 квітня біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, які подякували йому за роботу. Порошенко зазначив, що його команда обов’язково піде на парламентські вибори.

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Теми: БПП Порошенко
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