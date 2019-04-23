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БПП проведет съезд партии после инаугурации нового президента

Вторник, 23 апреля 2019, 22:08

"Блок Петра Порошенко" проведет съезд партии после инаугурации нового президента.

Об этом сообщил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов после встречи членов фракции с президентом, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины, которая должна состояться не позднее 3 июня.

Также Герасимов рассказал, что Петр Порошенко, завершая свою каденцию президента, на встрече с парламентской фракцией БПП заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью 2019 года и необходимости формирования партийных списков через праймериз.

"Была озвучена позиция, что теперь при поступлении в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать ее членами", - пояснил Герасимов.

На уточняющий вопрос журналистов, кого из нынешних членов партии не будет в новой команде, глава фракции БПП ответил:

"Тех, кто не пройдет праймериз".

Он добавил, что по результатам президентских выборов будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения.

"Конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду, прежде всего, партийную структуру", - сказал он.

"Мы четко понимаем, что одна из главных ошибок - в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет", - отметил Герасимов.

Также он добавил, что фракция БПП еще раз соберется на заседание на текущей неделе, чтобы обсудить законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента.

Напомним:

  • 23 апреля действующий президент Петр Порошенко проводил закрытую встречу с депутатами и министрами, которых делегировала в правительство партия БПП.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • ЦИК обработала 100% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
  • Президент уже поздравил своего оппонента с победой на выборах.
  • Порошенко заявил, что он и его команда готовы помогать в переходный период новому президенту
  • 22 апреля возле Администрации президента собрались сторонники Порошенко, которые поблагодарили его за работу. Порошенко отметил, что его команда обязательно пойдет на парламентские выборы.

Темы: БПППорошенко
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