Жители ОРДЛО смогут получить паспорт РФ без отказа от украинского - МВД России

Жители оккупированных территорий на Донбассе смогут получить российское гражданство без отказа от украинского.

Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

"Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях "ДНР" и "ЛНР". В том числе речь идёт о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях", - утверждают в российском МВД.

"Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства, - отмечают в российском ведомстве.

Сейчас "прорабатываются механизмы реализации" указа Путина.

В МВД предполагают, что прием заявлений будет осуществляться через "уполномоченных лиц" боевиков ОРДЛО и рассматриваться на территории Ростовской области, "где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию".

Возможный срок рассмотрения заявления - до 3 месяцев.

В МВД РФ заявили, что жители ОРДЛО смогут получить паспорта граждан РФ в Ростовской области.

Кроме того, жители ОРДЛО, которым предоставят гражданство РФ, смогут получить российский загранпаспорт.

Напомним: