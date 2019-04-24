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Жители ОРДЛО смогут получить паспорт РФ без отказа от украинского - МВД России

Среда, 24 апреля 2019, 22:55

Жители оккупированных территорий на Донбассе смогут получить российское гражданство без отказа от украинского.

Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Отмечается, что указ президента РФ Владимира Путина предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

"Установленный Указом порядок обращения с соответствующим заявлением обусловлен спецификой сложившейся ситуации и трудным положением, в котором находятся граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на территориях "ДНР" и "ЛНР". В том числе речь идёт о признаваемых в России документах, выданных органами и организациями, фактически действующими только на данных территориях", - утверждают в российском МВД.

"Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства, - отмечают в российском ведомстве.

Сейчас "прорабатываются механизмы реализации" указа Путина.

В МВД предполагают, что прием заявлений будет осуществляться через "уполномоченных лиц" боевиков ОРДЛО и рассматриваться на территории Ростовской области, "где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию".

Возможный срок рассмотрения заявления - до 3 месяцев.

В МВД РФ заявили, что жители ОРДЛО смогут получить паспорта граждан РФ в Ростовской области.

Кроме того, жители ОРДЛО, которым предоставят гражданство РФ, смогут получить российский загранпаспорт.

Напомним:

  • 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
  • Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.
  • У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.
  • Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
  • По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОРосcиягражданствопаспорт
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