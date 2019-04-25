Депутат БПП: Ідеологія партії Порошенка буде правого спрямування
Ідеологія оновленої партії "Блок Петра Порошнека" буде правого спрямування.
Про це заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.
"Щодо ідеологічної платформи, з якою ми будемо рухатися, відбудеться зустріч найближчим часом. І це має відбутися ще до з’їзду партії "Солідарність" Блок Петра Порошенка і ми маємо зрозуміти це, щоб ще до з’їзду визначитись", — пояснила депутатка.
На уточнююче питання ведучого, якого спрямування буде партія, лівого, правого чи центристського, Южаніна відповіла "права".
Нагадаємо:
- Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
- 23 квітня народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.
- Парламентські фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"