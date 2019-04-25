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Депутат БПП: Ідеологія партії Порошенка буде правого спрямування

Четвер, 25 квітня 2019, 04:14

Ідеологія оновленої партії "Блок Петра Порошнека" буде правого спрямування.

Про це заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Щодо ідеологічної платформи, з якою ми будемо рухатися, відбудеться зустріч найближчим часом. І це має відбутися ще до з’їзду партії "Солідарність" Блок Петра Порошенка і ми маємо зрозуміти це, щоб ще до з’їзду визначитись", — пояснила депутатка.

На уточнююче питання ведучого, якого спрямування буде партія, лівого, правого чи центристського, Южаніна відповіла "права".

Нагадаємо:

  • Раніше шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський заявляв, що в разі перемоги на виборах планує подати закон про імпічмент, а про розпуск Верховної Ради буде думати.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 22 квітня спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, а після 27 травня їх і не зможе виникнути.
  • 23 квітня народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.
  • Парламентські фракції "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко" стверджують, що проведення дострокових виборів Верховної Ради є незаконним.

"Українська правда" у Threads

Теми: БППВерховна Рада
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