Депутат БПП: Ідеологія партії Порошенка буде правого спрямування

Ідеологія оновленої партії "Блок Петра Порошнека" буде правого спрямування.

Про це заявила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Щодо ідеологічної платформи, з якою ми будемо рухатися, відбудеться зустріч найближчим часом. І це має відбутися ще до з’їзду партії "Солідарність" Блок Петра Порошенка і ми маємо зрозуміти це, щоб ще до з’їзду визначитись", — пояснила депутатка.

На уточнююче питання ведучого, якого спрямування буде партія, лівого, правого чи центристського, Южаніна відповіла "права".

Нагадаємо: