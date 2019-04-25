Депутат БПП: Идеология партии Порошенко будет правого толка

Идеология обновленной партии "Блок Петра Порошнека" будет правого толка.

Об этом заявила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Нина Южанина в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"Об идеологической платформы, с которой мы будем двигаться, состоится встреча в ближайшее время. И это должно произойти еще до съезда партии "Солидарность" Блок Петра Порошенко и мы должны понять это, чтобы еще до съезда определиться", - пояснила депутат.

На уточняющий вопрос ведущего, какого направления будет партия, левого, правого или центристского, Южанина ответила "правого".

Напомним: