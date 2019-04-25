Депутат БПП: Идеология партии Порошенко будет правого толка
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Четверг, 25 апреля 2019, 04:14
Идеология обновленной партии "Блок Петра Порошнека" будет правого толка.
Об этом заявила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Нина Южанина в эфире программы "Нині вже" на Громадском.
"Об идеологической платформы, с которой мы будем двигаться, состоится встреча в ближайшее время. И это должно произойти еще до съезда партии "Солидарность" Блок Петра Порошенко и мы должны понять это, чтобы еще до съезда определиться", - пояснила депутат.
На уточняющий вопрос ведущего, какого направления будет партия, левого, правого или центристского, Южанина ответила "правого".
Напомним:
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