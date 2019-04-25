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Депутат БПП: Идеология партии Порошенко будет правого толка

Четверг, 25 апреля 2019, 04:14

Идеология обновленной партии "Блок Петра Порошнека" будет правого толка.

Об этом заявила народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Нина Южанина в эфире программы "Нині вже" на Громадском.

"Об идеологической платформы, с которой мы будем двигаться, состоится встреча в ближайшее время. И это должно произойти еще до съезда партии "Солидарность" Блок Петра Порошенко и мы должны понять это, чтобы еще до съезда определиться", - пояснила депутат.

На уточняющий вопрос ведущего, какого направления будет партия, левого, правого или центристского, Южанина ответила "правого".

Напомним:

  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • 23 апреля народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
  • Парламентские фракции "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" утверждают, что проведение досрочных выборов Верховной Рады является незаконным.

Темы: БППВерховная Рада
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