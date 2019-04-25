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Заступник Луценка подав у відставку

Четвер, 25 квітня 2019, 09:48
Заступник Луценка подав у відставку

Заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Так, це так, я подав у відставку", - сказав Єнін.

За його словами, він "зробив вибір на користь своїх принципів".

Єнін подякував усім за підтримку й життєві уроки і запевнив, що у політику не збирається.

Єніна було призначено заступником генпрокурора у червні 2016 року.

Нагадаємо: 

  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента, перемогу яких здобув шоумен Володимир Зеленський.
  • За результатами опрацювання 100% електронних протоколів у ЦВК, він набирав 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
  • Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.
  • Після цього подали у відставку голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

Теми: Генпрокуратура
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