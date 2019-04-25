Заступник Луценка подав у відставку

Заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так, це так, я подав у відставку", - сказав Єнін.

За його словами, він "зробив вибір на користь своїх принципів".

Єнін подякував усім за підтримку й життєві уроки і запевнив, що у політику не збирається.

Єніна було призначено заступником генпрокурора у червні 2016 року.

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