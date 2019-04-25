Заступник Луценка подав у відставку
Заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Так, це так, я подав у відставку", - сказав Єнін.
За його словами, він "зробив вибір на користь своїх принципів".
Єнін подякував усім за підтримку й життєві уроки і запевнив, що у політику не збирається.
Єніна було призначено заступником генпрокурора у червні 2016 року.
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента, перемогу яких здобув шоумен Володимир Зеленський.
- За результатами опрацювання 100% електронних протоколів у ЦВК, він набирав 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.
- Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.
- Після цього подали у відставку голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.
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