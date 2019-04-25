Заместитель Луценко подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин написал заявление об отставке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, это так, я подал в отставку", - сказал Енин.

По его словам, он "сделал выбор в пользу своих принципов".

Енин поблагодарил всех за поддержку и жизненные уроки и заверил, что в политику не собирается.

Енин был назначен заместителем генпрокурора в июне 2016 года.

Напомним: