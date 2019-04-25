Заместитель Луценко подал в отставку

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Четверг, 25 апреля 2019, 09:48

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин написал заявление об отставке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, это так, я подал в отставку", - сказал Енин.

По его словам, он "сделал выбор в пользу своих принципов".

Енин поблагодарил всех за поддержку и жизненные уроки и заверил, что в политику не собирается.

Енин был назначен заместителем генпрокурора в июне 2016 года.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента, победу в котором получил шоумен Владимир Зеленский.
  • По результатам обработки 100% электронных протоколов в ЦИК, он набирал 73,22% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. 
  • Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.
  • После этого подали в отставку председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, глава Николаевской ОДА Алексей Савченко, председатель Тернопольской ОДА Степан Барна, глава Закарпатской ОДА Геннадий Москаль и начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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Темы: Генпрокуратура
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