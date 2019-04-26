Вибори президента: ЦВК прийняла всі протоколи виборчих округів
Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування у другому турі окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів.
Про це повідомляється у Facebook Центрвиборчкому.
Останніми надійшли протоколи від виборчих округів № 121 (Львівська область) та № 185 (Херсонська область).
Також комісія прийняла протокол з поміткою "Уточнений" окружної виборчої комісії ТВО № 77 (Запоріжжя).
Крім того, на засіданні 26 квітня ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 35 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях.
Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли
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Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
- Попередні результати виборів близькі до даних екзит-полу, який показував 73% електоральної підтримки Зеленського та 25.5% Порошенка.
- Чинний глава держави уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
- Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.
- Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів.
- У комісії відповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".
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