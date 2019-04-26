Вибори президента: ЦВК прийняла всі протоколи виборчих округів

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування у другому турі окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів.

Про це повідомляється у Facebook Центрвиборчкому.

Останніми надійшли протоколи від виборчих округів № 121 (Львівська область) та № 185 (Херсонська область).

Також комісія прийняла протокол з поміткою "Уточнений" окружної виборчої комісії ТВО № 77 (Запоріжжя).

Крім того, на засіданні 26 квітня ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 35 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях.

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