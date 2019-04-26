Вибори президента: ЦВК прийняла всі протоколи виборчих округів

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 11:20

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування у другому турі окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів.

Про це повідомляється у Facebook Центрвиборчкому.

Останніми надійшли протоколи від виборчих округів № 121 (Львівська область) та № 185 (Херсонська область).

Також комісія прийняла протокол з поміткою "Уточнений" окружної виборчої комісії ТВО № 77 (Запоріжжя).

Крім того, на засіданні 26 квітня ЦВК прийняла, розглянула та оголосила протоколи 35 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на закордонних виборчих дільницях. 

Результати виборів президента України 2019. Голосування у регіонах. Екзит-поли

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні відбувся 2 тур виборів президента.
  • Попередні результати виборів близькі до даних екзит-полу, який показував 73% електоральної підтримки Зеленського та 25.5% Порошенка.
  • Чинний глава держави уже привітав свого опонента з перемогою та пообіцяв допомогу.
  • Порошенко повідомив, що не йде з політики, він має намір зі своєю політсилою брати участь у парламентських виборах 2020 року.
  • Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів.
  • У комісії відповіли, що, згідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 ЦВК
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