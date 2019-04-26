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Выборы президента: ЦИК приняла все протоколы избирательных округов

Пятница, 26 апреля 2019, 11:20

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования во втором туре окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщается в Facebook Центризбиркома.

Последними поступили протоколы от избирательных округов № 121 (Львовская область) и № 185 (Херсонская область).

Также комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 77 (Запорожье).

Кроме того, на заседании 26 апреля комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов на избирательных участках.

Результаты выборов президента Украины 2019

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Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
  • Предварительные результаты выборов близки к данным экзит-пола, который показывал 73% электоральной поддержки Зеленского и 25.5% Порошенко.
  • Действующий глава государства уже поздравил своего оппонента с победой и пообещал помощь.
  • Порошенко сообщил, что не уходит из политики, он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.
  • Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
  • В комиссии ответили, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ЦИК
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