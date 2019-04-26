Выборы президента: ЦИК приняла все протоколы избирательных округов

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования во втором туре окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.

Об этом сообщается в Facebook Центризбиркома.

Последними поступили протоколы от избирательных округов № 121 (Львовская область) и № 185 (Херсонская область).

Также комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 77 (Запорожье).

Кроме того, на заседании 26 апреля комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов на избирательных участках.

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Напомним: