Выборы президента: ЦИК приняла все протоколы избирательных округов
Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования во втором туре окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов.
Об этом сообщается в Facebook Центризбиркома.
Последними поступили протоколы от избирательных округов № 121 (Львовская область) и № 185 (Херсонская область).
Также комиссия приняла протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 77 (Запорожье).
Кроме того, на заседании 26 апреля комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 35 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов на избирательных участках.
Результаты выборов президента Украины 2019
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Напомним:
- 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента.
- Предварительные результаты выборов близки к данным экзит-пола, который показывал 73% электоральной поддержки Зеленского и 25.5% Порошенко.
- Действующий глава государства уже поздравил своего оппонента с победой и пообещал помощь.
- Порошенко сообщил, что не уходит из политики, он намерен со своей политсилой участвовать в парламентских выборах 2020 года.
- Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
- В комиссии ответили, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".
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