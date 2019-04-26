Росія зняла санкції з Черновецького і його сина

Росія скасувала спеціальні економічні санкції проти чотирьох українців.

Відповідна постанова, підписана прем’єром Росії Дмитром Медведєвим, оприлюднена на сайті Державної систему правової інформації.

З попереднього документа про санкції мають виключити пункти 262, 297, 521 та 522.

Під двома останніми значаться колишній міський голова Києва Леонід Черновецький та його син Степан.

Крім того, судячи з документа, санкції знімають з Володимира Локотка, колишнього гендиректора "Нового каналу".

Останній в цьому списку – Володимир Крилов, 62-річний уродженець Азербайджанської радянської республіки.

Санкції передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

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