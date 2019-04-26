Росія зняла санкції з Черновецького і його сина

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П'ятниця, 26 квітня 2019, 15:38

Росія скасувала спеціальні економічні санкції проти чотирьох українців.

Відповідна постанова, підписана прем’єром Росії Дмитром Медведєвим, оприлюднена на сайті Державної систему правової інформації.

З попереднього документа про санкції мають виключити пункти 262, 297, 521 та 522.

Під двома останніми значаться колишній міський голова Києва Леонід Черновецький та його син Степан.

Крім того, судячи з документа, санкції знімають з Володимира Локотка, колишнього гендиректора "Нового каналу".

Останній в цьому списку – Володимир Крилов, 62-річний уродженець Азербайджанської радянської республіки.

 

Санкції передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії.

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Нагадаємо:

  • У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
  • У відповідь на це, 22 жовтня 2018 року, президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи.
  • Уряд Росії ввів санкції щодо 322 українських громадян і 68 компаній.
  • Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.
  • У липні 2017 року ГПУ повідомила Черновецькому про підозру в зловживанні владою, а суд дав дозвіл на його затримання.
  • У вересні 2017 року екс-мера оголосили в розшук.
  • Черновецький фігурує у справі ГПУ про створення екс-президентом Віктором Януковичем злочинної організації та вчинення злочинів у паливно-енергетичному та банківському секторі економіки, сфері оподаткування та інших.

Українська правда

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