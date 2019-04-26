Россия сняла санкции с Черновецкого и сына

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Пятница, 26 апреля 2019, 15:38

Россия отменила специальные экономические санкции против четырех украинцев.

Соответствующее постановление, подписанное премьером России Дмитрием Медведевым, обнародовано на сайте Государственной системы правовой информации.

Из предыдущего документа о санкциях должны исключить пункты 262, 297, 521 и 522.

Под двумя последними числятся бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан.

Кроме того, судя по документу, санкции снимают с Владимира Локотко, бывшего гендиректора "Нового канала".

Последний в этом списке – Владимир Крылов, 62-летний уроженец Азербайджанской советской республики.

 

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

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Напомним:

  • В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.
  • В ответ на это, 22 октября 2018 года, президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах.
  • Правительство России ввело санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
  • Черновецкий был мэром Киева с 2006-го до 2012 года. Сейчас живет за границей.
  • В июле 2017 года ГПУ сообщила Черновецкому о подозрении в злоупотреблении властью, а суд дал разрешение на его задержание.
  • В сентябре 2017 экс-мэра объявили в розыск.
  • Черновецкий фигурирует в деле ГПУ о создании экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершении преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других.

Украинская правда

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