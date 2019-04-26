Россия отменила специальные экономические санкции против четырех украинцев.

Соответствующее постановление, подписанное премьером России Дмитрием Медведевым, обнародовано на сайте Государственной системы правовой информации.

Из предыдущего документа о санкциях должны исключить пункты 262, 297, 521 и 522.

Под двумя последними числятся бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан.

Кроме того, судя по документу, санкции снимают с Владимира Локотко, бывшего гендиректора "Нового канала".

Последний в этом списке – Владимир Крылов, 62-летний уроженец Азербайджанской советской республики.

Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

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Напомним: