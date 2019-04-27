На Шри-Ланке произошла стрельба: 15 погибших, из которых 6 детей
Суббота, 27 апреля 2019, 10:13
В результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.
Как сообщает Reuters, стрельба произошла в пятницу вечером.
По данным представителя полиции, среди 15 погибших было трое террористов-смертников.
Еще один ребенок, который попал под перекрестный огонь, находится в больнице.
Напомним:
- В ночь на 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах.
- Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- 22 апреля раздался еще один взрыв.
- В результате погибли более 250 человек.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
- Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут бытьместью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.
- 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и усторили стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
Украинская правда