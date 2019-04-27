На Шри-Ланке произошла стрельба: 15 погибших, из которых 6 детей

В результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.

Как сообщает Reuters, стрельба произошла в пятницу вечером.

По данным представителя полиции, среди 15 погибших было трое террористов-смертников.

Еще один ребенок, который попал под перекрестный огонь, находится в больнице.

Напомним: