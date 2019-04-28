На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в организации взрывов - СМИ
Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.
Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, задержанные являются братьями. Их имена - Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.
Полиция также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов.
Кроме этого, под стражу взяли владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувного магазина, в котором скрывались подозреваемые.
Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, среди них и приезжие из Сирии и Египта.
Еще трое подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции два дня назад. Они, по данным агентства Reuters, были на распространенной в соцсетях видеозаписи исламистов с призывом к полномасштабной войне против неверных.
Напомним:
- В ночь на 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах.
- Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- 22 апреля раздался еще один взрыв.
- В результате погибли более 250 человек.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
- 26 апреля в результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.