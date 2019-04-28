На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в организации взрывов - СМИ

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 15:14

Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, задержанные являются братьями. Их имена - Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.

Полиция также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов.

Кроме этого, под стражу взяли владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувного магазина, в котором скрывались подозреваемые.

Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, среди них и приезжие из Сирии и Египта.

Еще трое подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции два дня назад. Они, по данным агентства Reuters, были на распространенной в соцсетях видеозаписи исламистов с призывом к полномасштабной войне против неверных.

Напомним:

  • В ночь на 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах.
  • Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. 
  • 22 апреля раздался еще один взрыв.
  • В результате погибли более 250 человек.
  • По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
  • В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
  • По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
  • Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
  • 26 апреля в результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.

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Темы: Шри-Ланка
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