На Шри-Ланке задержали главных подозреваемых в организации взрывов - СМИ

Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, задержанные являются братьями. Их имена - Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак.

Полиция также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов.

Кроме этого, под стражу взяли владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувного магазина, в котором скрывались подозреваемые.

Всего по делу о теракте задержаны уже более 100 человек, среди них и приезжие из Сирии и Египта.

Еще трое подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции два дня назад. Они, по данным агентства Reuters, были на распространенной в соцсетях видеозаписи исламистов с призывом к полномасштабной войне против неверных.

Напомним: