На Шрі-Ланці після терактів заборонили паранджу
Понеділок, 29 квітня 2019, 09:38
Влада Шрі-Ланки ввела заборону на носіння предметів одягу, які повністю закривають обличчя, в тому числі мусульманських жіночих головних уборів.
Як повідомляє Anadolu Agency, таке рішення прийнято з метою громадської безпеки після кривавих терактів.
Заборона на носіння "будь-якого предмета одягу, який заважає встановити особу і становить ризик громадській безпеці" вводиться з 29 квітня.
Нагадаємо:
- У ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
- Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
- 22 квітня пролунав ще один вибух.
- У результаті загинуло більше 250 людей.
- За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
- У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
- 22 квітня у м.Коломбо на Шрі-Ланці прогримів новий вибух: під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.
- Загалом теракти забрали життя понад 300 людей.
- З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
- 26 квітня внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
- 28 квітня стало відомо, що поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.