На Шрі-Ланці після терактів заборонили паранджу

Влада Шрі-Ланки ввела заборону на носіння предметів одягу, які повністю закривають обличчя, в тому числі мусульманських жіночих головних уборів.

Як повідомляє Anadolu Agency, таке рішення прийнято з метою громадської безпеки після кривавих терактів.

Заборона на носіння "будь-якого предмета одягу, який заважає встановити особу і становить ризик громадській безпеці" вводиться з 29 квітня.

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