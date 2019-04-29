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На Шрі-Ланці після терактів заборонили паранджу

Понеділок, 29 квітня 2019, 09:38
На Шрі-Ланці після терактів заборонили паранджу

Влада Шрі-Ланки ввела заборону на носіння предметів одягу, які повністю закривають обличчя, в тому числі мусульманських жіночих головних уборів.

Як повідомляє Anadolu Agency, таке рішення прийнято з метою громадської безпеки після кривавих терактів.

Заборона на носіння "будь-якого предмета одягу, який заважає встановити особу і становить ризик громадській безпеці" вводиться з 29 квітня.

Нагадаємо:

  • У ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях.
  • Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин.
  • 22 квітня пролунав ще один вибух.
  • У результаті загинуло більше 250 людей. 
  • За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
  • У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
  • 22 квітня у м.Коломбо на Шрі-Ланці прогримів новий вибух: під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, який був припаркований біля церкви.
  • Загалом теракти забрали життя понад 300 людей.
  • З даними Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
  • 26 квітня внаслідок стрілянини між військовими та ймовірно ісламістськими бойовиками у місті Сейнтамаруту на Шрі-Ланці загинули 15 людей, з яких шестеро дітей.
  • 28 квітня стало відомо, що поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня.

Теми: Шрі-Ланка
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