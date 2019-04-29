На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу
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Понедельник, 29 апреля 2019, 09:38
Власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.
Как сообщает Anadolu Agency, такое решение принято в целях общественной безопасности после кровавых терактов.
Запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" вводится с 29 апреля.
Напомним:
- 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- Позже сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.
- 22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.
- В результате всех терактов погибло 310 человек.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- 26 апреля в результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.
- 28 апреля стало известно, что полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.
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