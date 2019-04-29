На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу

Власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.

Как сообщает Anadolu Agency, такое решение принято в целях общественной безопасности после кровавых терактов.

Запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" вводится с 29 апреля.

Напомним: