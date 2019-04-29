Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу

Понедельник, 29 апреля 2019, 09:38
На Шри-Ланке после терактов запретили паранджу

Власти Шри-Ланки ввели запрет на ношение предметов одежды, полностью покрывающих лицо, в том числе мусульманских женских головных уборов.

Как сообщает Anadolu Agency, такое решение принято в целях общественной безопасности после кровавых терактов.

Запрет на ношение "любого предмета одежды, который мешает установить личность и представляет риск общественной безопасности" вводится с 29 апреля.

Напомним:

  • 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
  • В результате серии взрывов погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
  • Позже сообщалось, что число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.
  • 22 апреля в г.Коломбо на Шри-Ланке прогремел новый взрыв: во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, который был припаркован возле церкви.
  • В результате всех терактов погибло 310 человек.
  • По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
  • 26 апреля в результате стрельбы между военными и вероятно исламистскими боевиками в городе Сейнтамаруту на Шри-Ланке погибли 15 человек, из которых шестеро детей.
  • 28 апреля стало известно, что полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шри-Ланка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Шри-Ланка
Отрывали ногти и говорили "money": полиция рассказала детали о плене граждан Шри-Ланки
На Харьковщине спасли 7 граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты – Зеленский
Парламент Шри-Ланки избрал нового президента страны
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: